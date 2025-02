Selu García Cossío: “Cada personaje es un mundo, cada año me meto en una película”

No hace falta presentar a José Luis García Cossío, ‘Selu’. Uno de los grandes de la fiesta de febrero, con una amplia y reconocida trayectoria y numerosos premios acumulados en toda una vida de Carnaval, atiende unos minutos a Diario del Carnaval poco antes de estrenar para este concurso de 2025 ‘Apartamentos turísticos Juani WainJaus’.

Pregunta.–El pasado concurso su chirigota regresó tras un año de ausencia y podemos seguir disfrutándola este 2025 ¿qué balance hace de esos flamencos de ‘Qué ni las hambre la vamo a sentí?

Respuesta.–Nosotros estamos muy contentos de volver aunque nunca nos vamos, porque si faltamos fue por algo relacionado con el Carnaval, como fue el musical. El año pasado, que era todo relacionado con el flamenco, fue difícil que le gustara a todo el mundo pero a los que le gustó le gustó mucho. Así que fue una cosa rara pero no baja de calidad, o sea nosotros hicimos algo con mucha calidad con un tema difícil. Así, el balance es positivo y estamos contentos porque era una chirigota que queríamos hacer y la hicimos bien.

P.–Parece que este 2025 será un concurso bueno para las chirigotas con regresos importantes, ¿cómo ve la modalidad?

R.–Sí, será un buen momento por los que vuelven. Habrá más competencia y se supone que habrá más calidad, porque los compañeros que regresan han dado mucha otros años y eso hace más bonita la competición.

P.–Por su nombre, parece que el tema de la turistificación estará presente en esos ‘Apartamentos turísticos Juani Wainjaus’, ¿nos puede adelantar algo?

R.–Te puedo adelantar que nos llamamos ‘Apartamentos turísticos Juani Wainjaus’.

P.–¿Y es alguien esa Juani?

R.–Bueno, yo siempre tengo mis musas y mis musos, todos mis personajes están basados en alguien que nunca lo sabrán.

P.–¿Tiene algún método para trabajar con esos personajes y su interpretación, marca de la casa?

R.–El titular es que cada personaje es un mundo, para mí son películas, cada año me meto en una película y cada año vemos. Una es de romanos, otra de cowboys, del espacio,... El método es el personaje, que es el que me hace la chirigota. Yo me suscribo completamente al personaje, entonces la música, la letra, la interpretación, la forma de decirlo, la forma de expresar, todo eso lo hace el personaje.

P.–¿Se puede vivir del Carnaval?

R.–Sí se puede vivir siempre que mantengas una calidad, que no se olviden de ti. Cada vez tenemos el campo más abierto. Yo cuando empecé lo hicimos en los pueblos de la provincia de Cádiz, luego fuimos a Andalucía y ya vamos por toda España, es una cosa ya habitual, y la verdad hemos llegado a vivir de lo que nos gusta. En mi DNI pone de profesión chirigotero.

P.–En sus chirigotas tampoco falta la crítica social con ironía. Ahora que se habla de los límites del humor o de que no se puede hablar de ciertas cosas ¿se puede cantar de todo en el Carnaval?

R.–En el Carnaval no hay límites, el límite es la ley. Aquí cada uno sale con lo que quiera, nadie te pregunta qué vas a escribir ni si vas a hacer algo para no permitirlo. Así que los límites del humor por un lado es la ley y por otro la ética, que cada uno tiene una, pero lo límites no te lo pone el Carnaval, luego ya está el buen gusto de cada uno. Yo pienso que se puede hablar de todo y cada uno aternerse a sus consecuencias. El Carnaval te lo permite.