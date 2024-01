Las reacciones en redes sociales a la actuación de la comparsa de Martínez Ares: ¿Cómo duermo ahora?"

"El día después de cantar Martínez Ares debería ser festivo", dicen este viernes en las redes sociales (X, antes Twitter). La actuación de la comparsa 'La oveja negra' desató una oleada de reacciones, con miles de tweet durante y tras el pase del grupo, y con el denominador común de asombro: "¿Cómo pretendéis que me vaya a dormir con la barbaridad que ha soltado Don Antonio?", apuntaba otra usuaria.

Cómo pretendéis que me vaya a dormir con la pedazo de barbaridad que ha soltado Don Antonio Martínez Ares tan sólo en preliminares??!!,las letras que vendrán... #COAC2024P3 pic.twitter.com/EFyKswta76

Y es que sus coplas de preliminar engancharon pronto a los seguidores, que quedaron extasiados. Es que Antonio Martínez Ares no hace comparsas, hace obras de arte, obras de teatro Está por encima de lo que se hace en el Falla. Necesita un concurso para él solo Y esto es todo lo que voy a decir", escribía otra aficionada.

Algunos vieron a los comparsistas como auténticos super guerreros de Bola de Dragón en ese final de popurrí con Fali Vila y el Cateto. Y es que para muchos, Antonio es el Goku del Carnaval

Y cómo no, no pudo faltar las alusiones al Trinchera, ese gran fan de Don Antonio que interpretó Carlos Mení en uno de los cuartetos de Morera.

El propio Menu bromeaba en uno de sus tweet: "El grupo lo estropea, ya me volverán a llamar".

Con lo bien que escribe Don Antonio!!!y el grupo lo estropea!!!!pero bueno....ya me volverán a llamar.

El primer pasodoble, y empezando por Pedro Romero, Martínez Ares dejó un reguero de carnavaleros de la historia y actuales, "ovejas negras" para una letras que gustó y que emocionó a los mencionados en estos versos. Entre ellos Manolo Morera, Fran Quintana y Germán Rendón.

Don Antonio, aún me tienes emocionado! No tengo palabras. Sólo me sale un GRACIAS INFINITO. Tremendamente orgulloso de ser una oveja negra.