La 'amenaza' de Martínez Ares al alcalde de Cádiz: "Te voy a estar esperando con mi guitarra apuntando a tu despacho"

El debut de la comparsa de Martínez Ares en este COAC 2024 no pudo ser mejor que el soñado por el autor de comparsa. El público conectó desde el primer momento con 'La oveja negra', en buena culpa, por la música de un pasodoble que se mueve entre el clasicismo y la vanguardia y unas letras potentes que, en la línea combativa de El Niño de Santa María, no deja a títere con cabeza.

Así, el alcalde de Cádiz, Bruno García, con poco más de medio año en el cargo, se llevó la primera letra que viene a hacer una amenaza en forma de pasodoble con una impactante escena final: "Te voy a estar esperando con mi guitarra apuntando en la estatua de Moret a tu despacho".

El aviso al primer edil gaditano se escuda en las dudas que le suscita al carnavalero el partido al que pertenece García, el Partido Popular, cuyo presidente autonómico, Juanma Moreno, ya le ha "colado los peores presupuestos", entre otros recordatorios como su propia subida de sueldo, le espeta la comparsa de Martínez Ares.

Tampoco se quedan sin su recadito los anteriores alcaldes de la ciudad en un pasodoble sin concesiones con el PP y con todas las promesas ya incumplidas como el Hospital Regional o Valcárcel. Un pasodoble de crítica política y social que, sin embargo, no descuida el estilo ni la poética como demuestran sus contundentes pero estéticos versos finales.

La letra del segundo pasodoble preliminar de 'La oveja negra'

Un aviso a navegantes, alcalde Bruno,sabes bien cómo respiro, que lo que pienso lo digoy aunque acabas de llegarno me temblará la pluma, te lo aseguro,tú tienes la mayoría yo la inmensa minoríaque se llama carnavalTeófila pasó por esto hace un milenio,Kichi se lo llevó puesto… soy de izquierdas como élCarlos Díaz se bebió también mi lamentoPor cierto, los policías están muy contentos,lo que no me queda claro, fíjate, es quién manda a quiénTe debes a un partido lleno de delincuentes,fachas reconvertíos y cachorros creyentesque si es necesario se alía con Vox;todo sea por la patria por el rey y por DiosTú te debes a tus siglas, cariño mío,y yo a la que me parióHas llegao a este gobierno y ya te has subío el sueldo,te ha colao Juanma Moreno los peores presupuestos pa nuestra tierraSiete meses y el Diario ha salío del armario,empresarios del turismo soltando cuerda, soltando cuerdaFaltan viviendas, sobran promesas, falta currelo,sobran hoteles, faltan colegios,ahí sigue muerto el nuevo hospital, Valcárcel,llega otro crucero: “Hey my friend”Te juro que no voy a aguantar ocho añoscomo hice con otros mamarrachosTe voy a estar esperandocon mi guitarra apuntando en la estatua de Moreta tu despacho a tu despacho a tu despacho.