La reacción del Yuyu a la puntuación de chirigotas del jurado del COAC 2025: "Hay que quitar los puntos"

La publicación de los puntos del jurado oficial del concurso de agrupaciones siempre desata multitud de reacciones. En redes se han podido ver estos días variados comentarios sobre las puntuaciones del COAC 2025, sobre todo en comparsas, y ahora en chirigotas, que terminó ganando 'Los calaítas', la revelación de este Carnaval.

En redes también ha publicado su parecer sobre el fallo el chirigotero José Guerrero 'Yuyu', que volvía al concurso después de 15 años y que ha logrado un tercer premio con 'Los James Bond que da gloria verlos'. La agrupación, a tenor de las puntuaciones hecha públicas, iba en primera posición en cuartos de final y semifinales, perdiendo este primer puesto en la final, donde se da la circunstancia que la chirigota repitió sus mejores letras en este pase, con un pasodoble y un cuplé.

"Los puntos son los padres. Al final es el gusto del jurado. Por eso hay que quitar los puntos y que valoren lo que mas les gusta, a pelo, sin necesidad de ojanas. Y si esto es lo que han querido, bendito sea. No hay más", decía el chirigotero. Su publicación levantaba a su vez muchas reacciones y opiniones a los que el verterano chirigotero también ha querido responder, aclarando porqué razón optaron por repetir letras en la gran final.

"Teníamos dos pasodobles nuevo, pero consideré que uno no era lo que esperaba la gente"

"Mi chirigota tenia dos pasodobles nuevos para la Final. El hecho de repetir es porque consideré que uno de los pasodobles no era lo que esperaba la gente. Era un pasodoble serio y critico y pensé que era mejor repetir", ha apuntado el autor gaditano. que se queja de "aquellos profetas que lo saben todo". "Si lo hubiéramos cantado, ahora la excusa seria otra: que si eso no es lo que se espera del Yuyu, etc, etc. Mi problema de siempre es que si doy 8 la gente quiere 10, so doy 10 quieren 14 y su doy 14 esperan y quieren 16. Siempre ha sido así. Haga lo que haga no parece ser suficiente para ganar".

Yuyu manifesta eso sí que no está diciendo que tuviera que ganar este año. "No estoy discutiendo quien tendría que ganar este año. Lo que discuto son las distintas varas de medir según las agrupaciones. Yo creo que nos ha perjudicado incluso repetir el pasacalles, jajajaja. En fin, nada nuevo bajo el sol. Le han dado el premio a quien querían y nada que objetar en ese aspecto.

La chirigota de Yuyu está pasando un gran carnaval y lo hemos podido ver durante todo el fin de semana por las calles de Cádiz y en los concurso de las distintas entidades. En el de la Funcación Unicaja se han llevado el premio Bartolomé Llompart y han sido también ganadores del concurso de la Peña La Estrella.