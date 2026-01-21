Así quedan los puntos del jurado diario tras la décima sesión de preliminares del COAC 2026

Tras la suspensión de la novena sesión de preliminares por el accidente de tren en Adamuz, el Jurado Diario ha retomado sus puntuaciones este martes en la décima función de la fase clasificatoria. Así, en coros, 'Café Puerto América' de Paco Martínez Mora, obtiene 184 puntos y se coloca en séptima posición. Liderando la clasficación sigue el coro 'El sindicato', de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano 'Canijo', con 235 puntos.

En cuanto a las chirigotas, con tres agrupaciones en esta noche, se coloca muy cerca del liderato 'Piensa mal y acertarás (los desconfiaos)', de los Villegas, que con 228 puntos alcanzan el segundo puesto de la clasficiación. En primer lugar sigue de momento 'Los cadisapiens (la involución)', de Manolín Santander, Sánchez Reyes y Juan Pérez, con 230 puntos. La segunda mejor de la noche es 'La viña de mi ojos', chirigota gaditana con autoría del cántabro Eder Rey que aparece en el decimocuarto puesto con 171 puntos, Por su parte la chirigota de La Línea 'Tu cara me suena' se queda la 22, con 125 puntos; y la gaditana 'Kay' se queda con apenas 86 puntos pasan a ocupar la última posición del ránking del Jurado Diario.

En comparsas, de las agrupaciones de este martes la mejor situada es ´Sociedad Limitada', de Morón, es la 13 con 169 puntos; Dumbo, ('El vecindario') de Sevilla, está la 18 con 154 puntos, mientras que la comparsa de El Boqsue 'Los trapos' es la 20 con 121 puntos;