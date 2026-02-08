La primera sesión de semifinales del COAC 2026, en directo

Este domingo arranca la fase más contundente del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC 2026), por la que discurrirán un total de 30 agrupaciones, que se repartirán entre diez chirigotas, diez comparsas, siete coros y tres cuartetos, según estipuló el fallo del jurado del pasado jueves. La primera sesión cuenta con grandes atractivos en todas las categorías, como el coro de Julio Pardo, la chirigota de los pibes, la de José Juan Pastrana y Rober Gómez, o la de Llull, mientras que en comparsa compiten la de Jona y Marta Ortiz.