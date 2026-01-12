Presentan la segunda edición del premio Coplas a la juventud andaluza dedicado a la cantera

El Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía han presentado este lunes la segunda convocatoria del premio Coplas a la juventud andaluza dedicado a la cantera, competición que dará comienzo este próximo sábado 17 de enero en el COAC 2026.

El galardón se inició el año pasado a través del Instituto Andaluz de la Juventud con el objetivo de impulsar los valores culturales entre los más jóvenes, así como impulsar el talento y la preparación de los componentes de estas categorías.

Consta de dos premios, uno para la categoría infantil y otro para la categoría de juvenil y ambos suponen la estancia con la sufragación de todos los gastos, desde el transporte, el alojamiento y la pensión completa, en cualquiera de los albergues de la red de la Junta de Andalucía para los grupos que logren hacerse con el reconocimiento.

La concejala de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, ha subrayado en su presentación que "es un regalo muy llamativo para los niños y niñas, para que convivan y disfruten en conjunto en ese albergue de Inturjoven durante un fin de semana".

Por su parte, el delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Alfonso Candón, ha calificado de "magnífica iniciativa" este premio del que salieron muy satisfechos el año pasado en su primera edición, a la que se presentaron once coplas entre las dos modalidades, siete infantiles y cuatro juveniles.

"Se trata de fomentar en nuestros jóvenes esos valores culturales, poner en valor a la juventud andaluza, sus cualidades, su talento y preparación, todas las fortalezas que hoy defienen a nuestros jóvenes que son el futuro de Cádiz y Andalucía", ha argumentado Candón, resaltando también "el arraigo, el fomento y el acompañamiento a la cantera del Carnaval de Cádiz como un tema importante".

El delegado territorial ha recordado que en la primera edición resultaron vencedores de estos premios la chirigota juvenil 'Los del gospel dao' y la chirigota infantil 'Los cebaduras' que "se lo pasaron pipa" durante su estancia en el albergue situado en Cortes de la Frontera, que fue el elegido por ambas agrupaciones para pasar esa noche obtenida gracias al galardón.

Candón ha concluido animando a la participación de esta segunda edición de Coplas a la juventud andaluza por parte de las agrupaciones de la cantera del carnaval gaditano.