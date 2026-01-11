La Fundación Juan Carlos Aragón convoca el II Premio Capitán Veneno para las agrupaciones participantes en el COAC 2026

La Fundación Juan Carlos Aragón convoca en 2026 la II edición del Premio Capitán Veneno a la letra más crítica y transgresora del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Teatro Falla de Cádiz. Aunque Juan Carlos Aragón es conocido en el mundo del Carnaval por su inmensa calidad lírica y poética y su habilidad para exprimir la ironía, siempre abanderó la rebeldía frente al poder y lo establecido, reivindicó la libertad, denunció las injusticias, removió conciencias y se atrevió a criticar, sin miedo ni censuras, lo que consideró conveniente. El Carnaval, a diferencia de otras fiestas populares o folclóricas, no es entendible sin sátira, reivindicación, transgresión y crítica, y este premio, siguiendo el espíritu y el legado de Juan Carlos, pretende valorar y ensalzar esos rasgos en las letras de las agrupaciones del COAC del Teatro Falla de Cádiz.

Al Premio Capitán Veneno de la Fundación Juan Carlos Aragón podrá optar cualquier agrupación, sin importar la modalidad y sin necesidad de inscripción previa. La labor del jurado abarcará todas las fases del COAC, desde preliminares hasta la final. El galardón se otorgará a la agrupación que, a juicio del jurado, y en cualquiera de las piezas de su repertorio (pasodoble, tango, popurrí, parodia, etc.), defienda una letra que reúna de manera más sobresaliente la transgresión y la crítica. El galardón tendrá una dotación económica de 2.000 euros y el fallo se publicará en las jornadas posteriores a la celebración de la final del COAC 2026. El premio se entregará en una Gala de Carnaval organizada por la Fundación Juan Carlos Aragón, cuya fecha y lugar se anunciarán próximamente, en la que el grupo agraciado deberá interpretar la letra ganadora.

El jurado del Premio Capitán Veneno de la Fundación Juan Carlos Aragón, en su edición de 2026, estará compuesto por cinco vocales: las periodistas Mirian Peralta y Tamara García del Valle, el presentador y actor Manu Sánchez, el periodista Manolo Casal y el historiador Santi Moreno. Arcángel Bedmar, corrector literario de los libros de Juan Carlos, ejercerá de presidente del jurado.

Hay que recordar que el I Premio Capitán Veneno, correspondiente al COAC 2025, lo ganó el cuarteto 'Ku Klux Klan Klan' de Miguel Ángel Moreno y con la dirección de Ángel Gago.