'Las presas ibéricas' cumple diez años en la escena del Carnaval de Cádiz

Labrarse una carrera en el complejo mundo de la interpretación es el sueño que conectó a María Fernández y Aida Santos-Allely, cuando con solo quince años coincidieron en el grupo de Teatro del Instituto Columela. Este año, ambas actrices celebran el décimo aniversario de su primer romancero, ‘Las presas ibéricas’, y ansían celebrarlo, regalando a Cádiz y sus gentes el aprendizaje y la química que rezuman en cada una de sus interpretaciones a base de surrealismo, doble sentido e imaginación cañera.

Tras forjar aquella afición en la adolescencia, compartieron el último curso del Instituto y también el último año de la carrera de Arte Dramático en Sevilla. Tenían claro que querían ser actrices, pero todavía les quedaría un impasse de diez años para reencontrarse de nuevo en el Carnaval de Cádiz. “Cuando vuelvo de mi periplo experimental de diez años, después de graduarme en Sevilla, en el año 2014, estoy superdesconectada", recuerda María Fernández. “He sido muy carnavalera, seguidora del Concurso Oficial de Agrupaciones, pero no tenía vínculo con el carnaval callejero ni de familia, ni tampoco de amigos". Aida Santos-Allely, sin embargo, empieza desde pequeña a saborear el Carnaval gaditano y rememora que "formé parte de chica, algunos años, de la cabalgata grande y en la del Humor, con mi tías y primas vestidas de muñecas recortables. "Mi primera chirigota mixta -añade- vendría el año 2008, con 'Los cobradores de la Frac", y en 2013 'La esperanza es lo último que se pierde', más conocidas, como Las Peperas del grupo que luego serían 'Las coñetas'.

Aida y María en el Pay Pay durante el ciclo 'Fitetú' del FIT de Cádiz.

En sus primeros pasos como romanceras suman a su formación teatral el camino que semillaron anteriormente en el Carnaval callejero sus compañeras y compañeros de las distintas modalidades callejeras y, de esos frutos, se alimentaron para realizar sus propias creaciones. Coinciden y tienen palabras de elogios María y Aida para los que fueron sus referentes: "Ya antes de salir en romancero, le tenia puesto el ojo a Koki y sus shows", destaca Aída. "Me gustaba mucho los romanceros de los Hermanos Barba, el de Salvador El dentista, 'El Showmancero', y caímos rendidas ante el ingenio y el arte de las agrupaciones de las hermanas López Segovia y Ana Magallanes. También de 'Las Cadiwoman' y 'los del Perchero'. Agrega María al respecto que "yo era fan de todos los romanceros de Sergio Torrecillas. Cuando vuelvo a Cádiz me quedo maravillada con la agrupación que, a día de hoy, es el chiriduo de Jose Flor y Pedro Ruiz. Tuvimos la tremenda suerte de que nos llamaran para formar parte de su agrupación en una minigira que tenían por Canarias y luego en el Pay Pay en Cádiz", cuenta. Cómo iban a decirle que no a esa bonita experiencia. "Nos aprendimos toooodo el repertorio de las agrupaciones 'Las Diógenes' y 'La Hermandad Rociera de Puerto Urraco', con más de veinte cuplés cada una", ríe María.

Todo lo que tengo te lo doy, aquí y ahora”

Confiesa con firmeza María que "nos gusta el carnaval callejero, ‘todo lo que tengo te lo doy, aquí y ahora’, un encuentro furtivo con la gente”. Ya en Cádiz Fernández y Santos-Allely desde Sevilla, donde se asienta después de darle muchas vueltas a su futuro, comienzan, en al año 2015, a concebir sus romanceros híbridos, como los definen las dos actrices. “Nos juntamos de nuevo y pensamos que lo más rápido y propicio para trabajar juntas era un romancero. Lo sacamos de chiripa”, expresan. De ese deseo conjunto nacen ‘Las presas ibéricas’: “Saltó la noticia de Isabel Pantoja con todo lo que pasó en Marbella y como escribimos el romancero a última hora -relata Fernández-, dimos el pelotazo”. Un repertorio cargadito de coplilla y mucho show. “Salimos con el romancero, por primera vez, el segundo fin de semana de Carnaval e íbamos muy nerviosas", completa Aída.

Aparece un 'tipo' pero luego sentimos que va más allá"

Esas folclóricas corruptas también serían el pretexto de las dos actrices para crear su compañía propia, ‘Las Ibéricas’, de la cual crece la obra teatral ‘Producto Ibérico Bruto, Tupograma de Televisión’. Desde 2016 hasta 2022 la representan por las provincias de Cádiz y Sevilla, primero en formato microteatro y más tarde en una versión más extendida. Santos Allely explica el desarrollo de estas dos fingidas figuras de la copla española: "Aparece un tipo pero luego sentimos que va más allá. Se transforman en personaje y nos dan el privilegio de viajar con ellos e ir creando la dramaturgia. Al finalizar el proceso de creación del espectáculo ya no tiene nada que ver con ese tipo del carnaval, pero si permanece lo bonito de su esencia", explica.

Aida Santos-Allely y María Fernández presentando 'Las zorras del Carnaval'.

Aida y María tuvieron un primer año por todo lo alto, en el que adaptarían y encajarían en sus shows, eventos y demás proyectos a las dos folclóricas españolas. En su fugaz debut callejero, que nunca olvidarán, se topan con la directora sevillana Mercedes Moncada que rodaba, ese mismo año, parte de su película 'Mi querida España' y cuya materia prima se fragmenta en pedazos de archivos de la memoria del país durante la democracia y como hilo conductor el trabajo y la persona de Jesús Quintero El loco de la colina. Moncada elige a la agrupación 'La escopeta nacional' y a 'Las presas ibéricas' como parte de su historia. Y ¡sorpresa!, escoge a las presas para presentar el documental en el Festival de Cine Europeo en el Teatro Lope de Vega en Sevilla. "Fue una experiencia maravillosa, estaban nuestros padres, nosotras con un camerino en el teatro y para rematar conocimos en el bar del teatro a Jesús Quintero", cuentan con emoción.

¡Qué emoción, qué emoción de censura tengo!

"Hemos hecho con 'Las Ibéricas' gamberradas y mamarachadas en el mejor y más bonito sentido de la palabra", destaca Aida. Así, trae al presente una anécdota de la presentación en el Teatro Lope de Vega. "A las Ibéricas les encanta un torero, un político, y nuestra intención era arrimarnos y darle un clavel al alcalde de Sevilla, Juan Espadas. Pero no lo pudimos hacer, desde la organización -detalla- nos comentaron que no lo importunáramos. Por ello, cambiamos una frase del guion que todavía seguimos usando: "¡Qué emoción, qué emoción de censura tengo!".

Con "repertorios cortitos y a saco”, defienden Maria Fernández y Aida Santos-Allely sus romanceros gaditanos. "Somos un contrapunto a la hora de expresar corporalmente los diferentes personajes, Aída es un torbellino yo soy más quieta", afirma María. Ellas encuentran el arte del carnaval callejero en la libertad de poder salir de lo escénico y mostrarse ante el público a pecho descubierto: “Nosotras creamos nuestro propio universo, somos bastante brutas creando. Cuando nos ponemos manos a la obra, partimos de una idea sencilla y clásica pero nos disparatamos y empiezan a salir romanceros muy locos. Lo damos todo, nos quedamos muertas, sin voz después de cada pase. Somos todo coraçao”, remata.

“Pensamos los romanceros dos semanas antes. Hacemos lo que nos sale del alma, ese es nuestro estilo” — María Fernández - Actriz

En el carnaval callejero de 2016 empieza a caminar su segundo romancero, 'Mola maso, con el que escarban en la piel de dos sadomasoquistas gaditanas que exorcizaban al público de sus pesadumbres a base de latigazos de mentira. Se trataba de "una performance muy destroyer”. Nos gusta llamar la atención, provocar reacciones con nuestros personajes”, aclara María.

“En el plano artístico, a la hora de representar el romancero en la calle tomas más conciencia de lo que estás escenificando, a diferencia del teatro”, subraya María. Y esa sensación es lo que les hierve y atrae a las dos del callejero gaditano, aunque la distancia las marque a cada una en una ciudad diferente. Santos-Allely, desde Sevilla, rememora aquellos carnavales donde hacía encaje de bolillos para estar en Cádiz, ensayar y volver a la capital andaluza por la noche. "A la hora de crear lo tenemos complicadillo, porque cada una tenemos nuestros trabajos y proyectos. A eso hay que añadir que las dos somos mamás y, aunque sólo sea un poquito, la vida nos ha cambiado", comparte. A través de videollamada, con retardo incluido, farfullan las cómicas en su universo mágico buscando los huecos "entre las siestas, la guardería de los pequeños y los descansos en el curro", concreta la autora. "Es un rollo muy gordo pero no queda otra. Aunque sea de esta forma, nos gusta participar de la fiesta grande de nuestra tierra".

Cada vez echo más de menos mi tierra y eso que estoy cerquita. Me gustaría que mi hijo viviera y creciera donde yo lo hice" — Aida Santos-Allely

Al Concurso Oficial de Romanceros se asoman María y Aida por primera vez en 2017 con ‘Las reinas de las fiestas’. En esta página web se pueden ojear todos los premios que han recabado a lo largo de los diferentes concursos de Cádiz y la provincia. También se incluyen vídeos de sus actuaciones y noticias referentes a su andadura romancera en el Carnaval de Cádiz.

En 'Las reinas de las fiestas', Carmen Martínez-Bordiu y Tita Cervera vuelven, de nuevo, a la ciudad de la que se marcharon siendo reinas de las Fiestas Típicas Gaditanas y cuya denominación mantuvo el Carnaval de Cádiz hasta 1977. Encarnadas por Fernández y Santos-Allely, reclamaban la vuelta del Concurso Oficial de Ninfas, abolido por el grupo municipal que entonces gobernaba el Ayuntamiento gaditano.

“Todos los romanceros que hemos presentado al concurso oficial han llegado a la final”, cuenta María, y ‘Bar Adentro', en 2018, no sería menos. “Es un regalo poder actuar en la final del Gran Teatro Falla y dejar constancia de nuestras locuras”, confiesa, para añadir a continuación, “es verdad que la gente te sigue y reconoce más si participas en el concurso”. El año siguiente, 'Bar Adentro' mudaría su tez callejera a obra de teatro y se estrenaría en La Central Lechera de Cádiz. Santos-Allely lamenta que "estuvimos hasta este año pasado de gira. Desafortunadamente, al llegar la pandemia se nos cancelaron contratos. Hemos tardado años en levantar cabeza, sobre todo para una compañía pequeña como la nuestra", aseguran.

'Los hombres del millonario'

Y callejeando, desde el imaginario Bar de Dionisio de 'Bar Adentro' hasta la calle Barrié, llegan hasta el recientemente clausurado comercio gaditano de artículos de broma ‘El millonario’, donde transcurre la acción del romancero de 2019 ‘Los hombres del millonario’. En su atestado interior, a las romanceras, por culpa de una nube tóxica causada por una bombita de peste, les pica el pollo de goma y se convierten en estos hombres antiguos, sabiondos y con mucha trisnina. Reconstruye María el personaje y recuerda que era “un tipo local, duro, difícil y extraño de defender en la calle”. Obtienen con esta propuesta el Cartelón de Oro en el barrio de El Pópulo, que les diseña, además de los carteles y las chapas, su asiduo colaborador, el artista gaditano José Antonio Bengoechea Bengo.

Con el ritmo frenético que las identifica, interpretarían en el Carnaval callejero de 2020 a las niñas japonesas de dibujos animados Heidi y Clara, con el romancero ‘Payoyo el mío’. “Aquí nuestros personajes se entienden perfectamente, igual que las borrachas de 'Bar Adentro'. Al final, le damos un giro inesperado a la historia de estas dos mujeres”, apunta Fernández. En 2021 crearían, con mascarilla incluida, un romancero exprés llamado ‘Las Katiuskas’, y en 2022, debido a la pandemia, las actrices no participan en la fiesta gaditana.

En el Concurso Oficial con el romancero ‘Payoyo el mío’. / Lourdes de Vicente

En el Carnaval de 2023 desembarcarían bajo la bandera de la calavera Mary Redd y Ann Bonny. Estas dos piratas del siglo XVIII las inspirarían para el romancero ‘Al carajo’. “Estuvimos investigando la vida de estas dos mujeres y queríamos hacer algún repertorio punky, con el tema de la maternidad”, narra María. “Mientras navegaban se quedaron embarazadas a la vez, casi igual que nosotras”.

En su penúltimo romancero, ‘Las zorras del Carnaval’, se transformarían María y Aida en un personaje paranormal, entre alimaña y humana, hijas de Don Diego de la Vega, ‘El Zorro’, y una zorra roja de la Sierra de Oregón, cuya piel fue transformada en un abrigo para Mercedes Colombo. Concibieron para la ocasión, un adrenalínico repertorio salpicado de minipasadobles y minicuplés por y para Cadiz.

El esplendor de la mujer en el Carnaval

El nacimiento de una cantera de romanceras y romanceros que antes era escasa y que ahora concurren las calles gaditanas es clave para que el callejero ilegal perdure. “Disfruto más con los romanceros infantiles que con algunos de adultos”, alerta María, a lo que añade que "creo que la mujer no ha dado un paso adelante en la modalidad por pudor". Apuestan todo las actrices por que las mujeres tengan un papel principal en la autoría de sus repertorios en el Carnaval de Cádiz y, en caso contrario, fomentar la escucha de sus necesidades y la participación de éstas en el proceso a la hora, de elaborar el repertorio por parte de los autores.

Las dos efervecentes autoras vuelven a coincidir en el Carnaval callejero 2025, con su romancero híbrido ‘Historias de Patrimonio’, y el próximo 14 de marzo en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, donde participarán en una charla sobre el Carnaval no oficial de toda Andalucía.