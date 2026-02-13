Estos son los premios de la categoría de infantiles del COAC 2026 tras una larga final
El triunfo es para 'La perla de Cádiz', 'Las peloteras', 'Las guasnías' y 'Academia de baile aprende con Joselito,...'
La cantera del Carnaval de Cádiz ha cerrado ya en la madrugada de este viernes 13 de febrero su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas con la final en la categoría de infantiles, que comenzó a las cinco de la tarde, con un ligero parón provocado por el apagón que sufrió la ciudad sobre las 20.00, y que terminó pasada la una de la madrugada.
Se encargó de abrir telón la comparsa de Chiclana ‘Las traviesas’, a la que siguió la chirigota de San Fernando ‘La chirigota de la isla’. La tercera agrupación en competir fue el cuarteto gaditano ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’, que precedió a la comparsa de Barbate ‘Las marmotas’. Otra agrupación de Chiclana, la chirigota ‘Las peloteras’, apareció en las tablas como antesala del cuarteto de Cádiz capital ‘Esto está manga por hombro’.
La sesión continuó con la actuación de la comparsa de Cádiz ‘Las guasnías. Fue luego el turno de la chirigota capitalina ‘Los pieles rojas de La Caleta’ y del cuarteto ‘La familia Fallans’, también local.
En el tramo final de la función actuaron la comparsa ‘El hilo rojo’, la chirigota ‘Mi modelo… de chirigota’, el cuarteto ‘Escuela Pública Caimán’ y cerró el coro chiclanero ‘La perla de Cádiz’.
La final acabó a las 01.15 horas y un rato después el jurado emitió su fallo.
Los premios de infantiles
COROS
- 1º. La perla de Cádiz
CHIRIGOTAS
- 1º Las peloteras
- 2º La chirigota de la isla
- 3º Mi modelo de chirigota
- 4º Los pieles rojas de La Caleta
- 1Accésit: Los maléficos
COMPARSAS
- 1º Las guasnías
- 2º El hilo rojo
- 3º Las marmotas
- 4º Las traviesas
- 1 Accésit: Los granujas
CUARTETOS
- 1º Academia de baile: aprende con Joselito y sus tres modelitos
- 2º Esto está manga por hombro
- 3º Escuela pública Caimán
- 4º La familia Fallans
- 1 Accesit : Blam, blam, blam, digan lo que digan al final siempre me castigan
