Estos son los premios de la categoría de infantiles del COAC 2026 tras una larga final

El coro infantil 'La perla de Cádiz' cerró la final cerca de la 1:15 de la mañana del jueves.

La cantera del Carnaval de Cádiz ha cerrado ya en la madrugada de este viernes 13 de febrero su participación en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas con la final en la categoría de infantiles, que comenzó a las cinco de la tarde, con un ligero parón provocado por el apagón que sufrió la ciudad sobre las 20.00, y que terminó pasada la una de la madrugada.

Se encargó de abrir telón la comparsa de Chiclana ‘Las traviesas’, a la que siguió la chirigota de San Fernando ‘La chirigota de la isla’. La tercera agrupación en competir fue el cuarteto gaditano ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’, que precedió a la comparsa de Barbate ‘Las marmotas’. Otra agrupación de Chiclana, la chirigota ‘Las peloteras’, apareció en las tablas como antesala del cuarteto de Cádiz capital ‘Esto está manga por hombro’.

La sesión continuó con la actuación de la comparsa de Cádiz ‘Las guasnías. Fue luego el turno de la chirigota capitalina ‘Los pieles rojas de La Caleta’ y del cuarteto ‘La familia Fallans’, también local.

En el tramo final de la función actuaron la comparsa ‘El hilo rojo’, la chirigota ‘Mi modelo… de chirigota’, el cuarteto ‘Escuela Pública Caimán’ y cerró el coro chiclanero ‘La perla de Cádiz’.

La final acabó a las 01.15 horas y un rato después el jurado emitió su fallo.

Los premios de infantiles

COROS

1º. La perla de Cádiz

CHIRIGOTAS

1º Las peloteras

2º La chirigota de la isla

3º Mi modelo de chirigota

4º Los pieles rojas de La Caleta

1Accésit: Los maléficos

COMPARSAS

1º Las guasnías

2º El hilo rojo

3º Las marmotas

4º Las traviesas

1 Accésit: Los granujas

CUARTETOS