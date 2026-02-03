Los pregones

Ya está aquí el mamotreto de todos los años. Ayer salí de mi misa diaria en San Antonio y me lo topé de bruces:el tablao. ¿Es que estos mequetrefes no saben pegar sus berridos (octavillas le llaman, según me dijeron el otro día) en un escenario más modesto? ¿Tienen que coger toda la plaza? Como una está cada día más torpe de las piernas y me falla hasta la estabilidad, tener que rodear toda la plaza es una incomodidad. Es un espacio público secuestrado durante casi un mes por Don Carnal y sus cagalindes. ¿Qué hacemos las personas de bien?Pues acordarnos de todo su árbol genealógico, del ficus del Mora y del drago del Callejón del Tinte. En la calle San Francisco, un guiri berreaba ayer por Frank Sinatra, Dios bendito;y en Columela ya estaban despatarradas por el suelo dos hippies con más mugre encima que la calle de La Palma un Sábado de Carnaval. Esto es lo que nos queda señores míos. La ciudad invisible, que decía el otro. Porque, digo yo, el pregón de Carnaval es un churrete, ya puede venir Antoñito Molina, Manu Sánchez o el mismísimo Cantinflas. Donde se ponga ese José Joaquín León pregonando la Semana Santa sevillana que se quite hasta Carlos Edmundo de Ory. Confío que Don Pablo Durio ya tenga finalizada su proclama y no se distraiga con estos comeflautas. No puedo más. Y todavía estamos en cuartos de final. Mi final se aproxima. Tengo hasta destemplanza pensando en la que se me viene encima. Me voy a llegar al Olivillo.