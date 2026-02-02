El pregón de Manu Sánchez iguala al más caro de la última década del Carnaval de Cádiz

Manu Sanchez y Antoñito Molina, pregoneros del Carnaval de Cádiz 2026 y 2025, se saludan en los camerinos del Falla antes de la actuación de la chirigota del roteño.

El pregón del Carnaval de Cádiz, que en 2026 tiene como protagonista al cómico y presentador Manu Sánchez, se instala en las cifras más altas de la última década de la fiesta. Así, la producción de la proclama del sevillano tiene asignada el mismo precio, 72.600 euros (impuestos incluidos), que la que llevó aparajeada el pasado año la realizada por Antoñito Molina.

Así, recordemos, el pregón del carnavalero y músico roteño venía a elevar en 16.000 euros el montante del pregón más costoso de los últimos años, que fue en 2024 el de Juan Manuel Braza ‘El Sheriff’, que estuvo presupuestado en 56.265 euros, una cifra a la que sólo se acercaba el pregón de India Martínez del año 2022, que le costó a Cádiz 55.357,50 euros.

El resto de pregones de los últimos años se han mantenido en cifras más discretas por debajo de los 50.000 euros. Por poner algunos ejemplos, los pregones de Joaquín Quiñones en 2023, David Palomar en 2020, Joaquín Sabina en 2019, costaron los tres la misma cifra: 48.400 euros. La misma asignada hace 10 años, en 2016, al pregón del músico gaditano Pablo Carbonell.

Si nos vamos más atrás en el tiempo, y sin salirnos del siglo XXI, encontramos números mucho más altos, pero que no superan a los de Sánchez y Molina, como el pregón de Merche (2015), que costó 64.130 euros o los 59.102 euros del pregón de la chirigota del Love en 2014.

Sin embargo, también encontramos producciones de pregones que superan las cifras actuales como los 72.876 euros del pregón de la estrella internacional Jorge Drexler en 2013 y los 92.879 euros que en 2012 se emplearon para la producción del pregón de Niña Pastori, la cifra más alta, que se sepa, hasta el momento, puesto que los números de pregones de nombres relevantes como el de Alejandro Sanz nunca trascendieron a la opinión pública.