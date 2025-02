Polémica por la reventa de entradas del COAC 2025 en Milanuncios

El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas levanta pasiones, son muchas las que año tras año hacen cola- ya sean física o virtual- para poder acudir al Gran Teatro Falla durante el concurso de carnaval. La venta de las entradas es siempre polémica porque nunca llueve a gusto de todos, y es que cuando se decide apostar por un público más local, favoreciendo la compra de entradas para los gaditanos, las personas que vienen de fuera tienen quejas. Y cuando se favorece la venta a través de internet, los locales sienten que el teatro pierde su esencia.

La reventa de entradas está siendo la causa del gran malestar entre los aficionados a la fiesta porque se han descubierto varios anuncios en la web de Milanuncios en los que varias personas se ofrecen para hacer cola para conseguir entradas para las diferentes fases del concurso. Las mañas para conseguir entrar en el Gran Teatro Falla no son algo novedoso y es que la reventa siempre ha formado parte de este espectáculo, aunque con el uso de internet parece más sencillo que nunca conseguir entradas para acudir cada noche al teatro.

Las ofertas que aparecen en Milanuncios son variadas, pero hay quien pone precio a las entradas de semifinales por 180 euros. En este anuncio, la persona que hace la propuesta, se presta para hacer cola para conseguir entradas para todos los días de la penúltima fase del concurso que tienen lugar entre el 23 y el 26 de febrero. Otra persona se ofrece por 100 euros para conseguir entradas para Cuartos y 120 euros para Semifinales. Hay quien incluso ofrece su entrada del concurso en el patio de butaca que cede su sitio a cambio de que la persona interesada compre merchandising del que hace la oferta por 80 euros.

Unos precios que distan mucho de los oficiales, ya que el mínimo que se paga en una sesión de semifinal es de 30 euros y el máximo de 60. De esta manera, la persona que publica el anuncio gana incluso más del doble de lo que cuesta una entrada comprada en taquilla o internet. Además, al publicitarse como individuos que hacen cola a cambio de dinero le dan la posibilidad a la persona interesada en darles el DNI para poder efectuar la compra con el nombre de la persona que finalmente acudirá al teatro.

El ambiente entre los aficionados a la fiesta es de enfado porque no entienden cómo favoreciendo al público local hay tanta gente que parece no entender qué es lo que se canta en las tablas del Gran Teatro Falla. A lo largo de los años, el concurso ha evolucionado y con él las personas que acuden a escuchar carnaval y es por esta razón por la que cada vez es más frecuente que haya personas de otras provincias en el templo de los ladrillos coloraos.

Los aficionados que han vivido tantos años de carnaval no entienden cómo ha podido cambiar tanto el público que asiste cada noche al teatro porque parece haber perdido la esencia de lo que fue y no entiende algunos de los golpes o temas que tratan las agrupaciones que vienen de la capital gaditana al no tener el contexto local necesario.