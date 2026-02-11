La Plataforma de vecinos de El Pópulo prepara en Cádiz su Carnaval

COAC 2026
Una chirigota callejera cantando en El Pópulo en el Carnaval de Cádiz 2025
Una chirigota callejera cantando en El Pópulo en el Carnaval de Cádiz 2025 / Germán Mesa

La Plataforma de Vecinos y Amigos de El Pópulo ha organizado una serie de actividades carnavalescas que se desarrollarán en el viejo barrio a partir del próximo sábado 14 de febrero.

Ese mismo día a las 14.00 actuará la Chirigota del Ukelele 'Los protegidos', mientras que a las 18.00 lo hará la Chirigota Platónica 'El cartelón'. A las 20 habrá actuaciones de agrupaciones y a las 22.00 la Fiesta del Lejano Oriente con premio al mejor disfraz. Por último, a las 23.00 se celebrará el pasacalles de La Charanga de Cádiz.

El domingo 15 y del viernes 20 al domingo 22 habrá actuaciones carnavalescas desde mediodía. El lunes 16 y el martes 17 desde las 21.00 se celebrará el Concurso de Romanceros 'Cartelón de Oro'.

El miércoles 18 y el jueves 19 desde las 21.30 el barrio de El Pópulo acogerá las actuaciones de agrupaciones callejeras. Y del 14 al 22 se realizarán exposiciones de ilustraciones, haikus y fotos.

