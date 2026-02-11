La Plataforma de vecinos de El Pópulo prepara en Cádiz su Carnaval

Una chirigota callejera cantando en El Pópulo en el Carnaval de Cádiz 2025

La Plataforma de Vecinos y Amigos de El Pópulo ha organizado una serie de actividades carnavalescas que se desarrollarán en el viejo barrio a partir del próximo sábado 14 de febrero.

Ese mismo día a las 14.00 actuará la Chirigota del Ukelele 'Los protegidos', mientras que a las 18.00 lo hará la Chirigota Platónica 'El cartelón'. A las 20 habrá actuaciones de agrupaciones y a las 22.00 la Fiesta del Lejano Oriente con premio al mejor disfraz. Por último, a las 23.00 se celebrará el pasacalles de La Charanga de Cádiz.

El domingo 15 y del viernes 20 al domingo 22 habrá actuaciones carnavalescas desde mediodía. El lunes 16 y el martes 17 desde las 21.00 se celebrará el Concurso de Romanceros 'Cartelón de Oro'.

El miércoles 18 y el jueves 19 desde las 21.30 el barrio de El Pópulo acogerá las actuaciones de agrupaciones callejeras. Y del 14 al 22 se realizarán exposiciones de ilustraciones, haikus y fotos.