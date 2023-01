El periodista gaditano José Yélamo cambia La Sexta por el Teatro Falla por un día para cumplir su sueño de cantar con una chirigota

Uno de los rostros más conocidos de La Sexta es gaditano, cadista y un fanático del Carnaval. Cada noche que se pone al frente de 'La Sexta Xplica', antes 'La Sexta Noche', el presentador siempre que puede deja un detalle para que en toda España se sepa de donde viene, de su Cádiz. Hace poco se quitó un peso de encima, pregonando el Trofeo Carranza.

Sin embargo, aún considera que tiene asignaturas pendientes con su ciudad natal. Por ejemplo, cantar en el Falla. Esta noche, poco después de la medianoche, se quitará esa espina defendiendo el repertorio de su chirigota. Su primera vez será con una de nivel, 'Los mi alma', la chirigota del Bizcocho.

En redes sociales, el periodista ya ha mostrado la ilusión que tiene por que llegue ese momento, compartiendo un vídeo de su chirigota.

El caso de Yélamo es curioso. Pues no hay muchos precedentes de perfiles mediáticos, como el del gaditano de La Sexta, que sin tener experiencia en la fiesta hayan pasado a formar parte de una agrupación puntera. En este caso, el Bizcocho lo ha acogido sabiendo el empeño que iba a poner el periodista. Yélamo se ha estado desplazando de Madrid a San José de la Rinconada (Sevilla) todas las semanas para cumplir con los ensayos

El caso más parecido a la aparición de Yélamo en el concurso, es el de Roberto Leal. Un presentador de cadena nacional enamorado del Carnaval que es un rostro de sobra conocido por dirigir espacios tan mediáticos como como Operación Triunfo, en su día, o Pasapalabra, en la actualidad.

Leal no solo ha estado en el escenario del coliseo gaditano, también se ha encargado de la autoría de las agrupaciones. Por ejemplo, en 2014, sacó 'Los que llevan unos nai'. La más reciente, que no pasó de preliminares, fue la chirigota '¿Qué disse cabessa?', en 2020. En total, el conocido sevillano ha salido hasta en 7 ocasiones en el COAC.

Para Leal, el concurso gaditano es una pasión y todo un reto, así lo expresaba un antiguo tweet en 2018.

Cantar en el Falla de Cádiz impone. Mucho. Los 6 años que estuve con mi chirigota me temblaron las piernas pero os aseguro que es de las experiencias más bonitas de mi vida. Por eso que una chirigota haga 826 kms para subirse a sus tablas no me sorprende en absoluto. Cai es Cai.