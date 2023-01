Preliminares COAC 2023: ¿Quién canta hoy martes 24 en el Falla? Cuarta sesión

Llega la noche más esperada por la afición, la del debut de la comparsa de Martínez Ares, esta vez 'La ciudad invisible. Y encima viene junto a otro buen número de agrupaciones atractivas como la chirigota del Bizcocho 'Los mi alma', que viene a sacarse la espina de lo sucedido con 'Gente con chispa'. Y la gran sensación de las chirigotas en 20220, la de Puerto Real, regresa al Falla. El grupo de Fermín y Antoñito se llama 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'. La función se completa con otros grupos a tener en cuenta como la comparsa 'La tía de la tiza' (con Maricharo Suárez, Tamara Beardo, José María Barranco el Lacio y El Canijo), el coro de Chiclana 'Vive!' o la chirigota 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba' (de José Manuel Martínez Sema).

Orden de actuación

20:30 h. Coro 'Vive'. Chiclana volverá a ofrecer un tango en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla de 2023 tras no hacerlo desde el 2019. Será gracias al conjunto que lidera Jesús Rivera, ausente desde que en ese año presentara 'Los espectaculares', que llegó a la fase de cuartos de final. Jesús Rivera, alma mater de este grupo, vuelve a hacerse cargo de la música y la afinación del coro. La letra es de Jesús Moreno Vázquez, que en los últimos años ha realizado parte del repertorio de la comparsa de Conil

21:15 h. Comparsa 'La ciudad invisible'. El plato fuerte de esta noche. Después de ganar en 2022 con 'Los sumisos' Antonio Martínez Ares mantiene un grupo en el solo se han producido dos cambios desde la pasada edición. Fali Vila y Fali Figuier serán baja por diversos motivos. Sus lugares los ocupan Ramoni, una de las grandes voces de la fiesta que se estrena con Martínez Ares tras salir en 2022 con 'La brigada', y Jesús Rueda Cateto, procedente de la comparsa 'Los renacidos'.

22:00 h. Chirigota 'To me pasa a mí: los desgraciaítos'. La última de las agrupaciones en inscribirse para el COAC 2023 fue la chirigota puertorrealeña de Fermín y Antoñito, que consiguió en 2020 el segundo premio con 'No aguantamos más... vamos de impacientes'. Tras no poder participar en la pasada primavera, en este 2023 vuelve al Falla. Se suma Carlos Bastón como coautor de letra, en la que se mantienen Fermín Coto y Antonio Jesús Domínguez, con música de Sergio Guillén el Tomate. El nombre esconde poco de una idea que ya empearon a poner en práctica desde la inscripción.

22:45 h. Comparsa 'Mil noches en vela'. La comparsa chipionera de Marco Antonio García y Antonio Manuel Pedrosa es otro de los grupos que en este 2023 vuelve a la normalidad carnavalera tras el parón provocado por el coronavirus. Una de las curiosidades de este grupo es que para el próximo Carnaval ha preparado dos comparsas. Con la ya citada 'Mil noches en vela' participará en Cádiz, mientras que está montando otra bajo el nombre de 'Los pieradura' con temática puramente chipionera.

24:15 h. Chirigota 'Los mi alma'. La chirigota del Bizcocho protagonizó una de las muchas polémicas en las que se vio envuelto el jurado de la pasada edición del COAC. Por un lado extrañó muchísimo entre los aficionados el 11º puesto de 'Gente con chispa' cuando era uno de los serios aspirantes al primer premio por la calidad de su repertorio. Por el otro, en el postcarnaval, uno de los asuntos más comentados fue el cero que recibió en tipo por parte de un miembro del jurado. Una de las señas de identidad del Bizcocho es que sabe manejar con soltura el humor absurdo y el humor negro. Ambos le hacen estar siempre al filo de la navaja, con lo que esto supone.

01:00 h. Comparsa 'La tía de la tiza'. Estamos ante una una comparsa de nueva creación. Al frente de este proyecto está el prolífico autor José María Barranco Cabrera el Lacio, en la música. La letra es de Maricharo Suárez y Antonio Pedro Serrno 'El Canijo'. La directora de esta comparsa es Tamara Beardo, que vuelve a la fiesta tras llevar retirada de ella desde el año 2014, en el que participó como componente de la comparsa 'La mecha'.

01:30 h. Chirigota 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba'. José Manuel Martínez Pérez Sema, uno de los históricos del Carnaval de Puerto Real, regresa con su chirigota al COAC tras el parón de la pandemia. Tras participar en 2020 con 'Los del puyazo bien dao... ¡va por ustedes!', en esta edición presentará 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba'. En esta ocasión, asume la autoría al completo.