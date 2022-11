Chirigota 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba'

José Manuel Martínez Pérez Sema, uno de los históricos del Carnaval de Puerto Real, regresa con su chirigota al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas del Gran Teatro Falla tras el parón de la pandemia. Tras participar en 2020 con 'Los del puyazo bien dao... ¡va por ustedes!', en esta edición presentará 'No he salío antes porque mi madre no me dejaba'.

En esta ocasión, asume la autoría al completo tras contar en 2020 con la colaboración de José María Parrado de Alba.

Esta chirigota puertorrealeña ha pasado por diversas etapas, alternadas con otras en las que Sema ha compuesto el repertorio de grupos de Cádiz y de otras localidades de la provincia.

A principios de los 90, desde Puerto Real llegaron chirigotas como 'Viaje al centro de la tierra de Julio Viernes', 'El nuevo testamento de los católicos que no andan muy católicos' y 'Los muelles de guita', en los que Sema era un puntal importante, contando con Javi Bohórquez como mano derecha. Este grupo fue el que posteriormente cogió Emilio Gutiérrez Cruz el Libi para sacar 'Antología fúnebre del Puerto, ¿quiere una gamba, pisha?' y 'Sevilla tuvo que ser, mi arma', con Sema como autor de la música.

Posteriormente, se lanzó como autor en solitario en el año 2000 con 'Agarrao a tus varales', siendo su mayor éxito las semifinales que alcanzó con 'Torrente 3 contra la mafia del Carnaval'. De su última etapa puertorrealeña, destaca 'Los diestros mu diestros', cuartofinalista en 2011.