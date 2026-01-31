La peña Paco Alba convoca su XXVI Concurso de Tangos y Pasodobles

Una actuación en el Concurso de Paco Alba en el interior de la peña.

Los concursos de coplas en los tablaos repartidos por la ciudad ya están en marcha. Ahora es la peña Paco Alba la que anuncia la convocatoria de la edición número 26 de su concurso de Tangos y Pasodobles, que lleva el nombre del autor conileño, del que este 2025 se cumple el 50 aniversario de su muerte.

Este concurso se celebrará, en el exterior de la peña, Bóvedas de Santa Elena, los días 17, 18 y 19 de febrero a las 21.00 horas, siendo la final el día 21 desde las 14.00 horas coincidiendo con la celebración de la Panizada Popular, en la que se impondrá la Paniza de Oro al comparsista Juan Catalán Bea 'Catalino'.

Podrán participar chirigotas, comparsas y coros del COAC 2025, con una letra sobre Cádiz en todas sus posibles temáticas, tanto críticas como de piropo. La inscripción, que debe realizarse antes del 14 de febrero a las 22.00 horas, puede entregarse en la sede de la peña o dirigida al correo electrónico: juanmesacampos3@gmail.com. Cualquier duda se puede consultar en el teléfono 610411368.

El primer premio de coros está dotado con 1.000 EUROS, siendo de 800 el importe para el segundo clasificado. El primer premio de comparsas o chirigotas obtendrá una ganancia de 800 euros y el segundo, de 600. Habrá además un accésit de 300 euros.