Juan Catalán Bea 'Catalino' recibirá la Paniza de Oro del Carnaval de Cádiz 2026

‘Catalino’ en una calle de su barrio Santa María con motivo de una entrevista para este diario.

La Peña Original Paco Alba ha acordado conceder la Paniza de Oro del Carnaval 2026, máximo galardón de esta entidad, al comparsista Juan Catalán Bea 'Catalino', "en reconocimiento a su historial carnavalesco y por ser una persona muy querida por los gaditanos tanto como intérprete de agrupaciones de los más conocidos autores como por su manera de ser, tan afable, bondadosa y humilde".

La entidad entregará esta distinción a Catalino el 21 de febrero durante el transcurso de la Panizada Popular que celebrará en el exterior de su sede social, en las Bóvedas de Santa Elena.

Catalino, elegante punta y destacado octavilla de grandes comparsas, se inició en el Carnaval gaditano en 1977 con solo 15 años, con la comparsa de Luis Ripoll 'Carrusel de colores', alcanzando el tercer premio. Tras participar en la comparsa 'Savia nueva', también tercer premio en 1978, realizó una incursión chirigotera con un grande como Juan Poce en 'Los bacalaos de Escocia' (1979) y 'Los monos sinvergüenzas' (1980), segundo y primer premio respectivamente.

Volvió a la comparsa para salir en 1981 en 'Pintores de Versalles' de Antonio Bustos, fichando luego con Joaquin Quiñones y Aurelio Real en 'Dioses del Olimpo', primer premio de 1982. Con estos autores saldría también en 'Robots' (1983) y 'Barriletes', que fue el preámbulo de su llegada a un grupo que haría historia, el de Antonio Martín dirigido por Pepe el Caja, donde estuvo desde 'Entre rejas' (1985) hasta 'Los trotamúsicos (1992), logrando cinco primeros premios y dos segundos.

Luego pasó por comparsas como 'Güena gente' de Pedro Romero y José Manuel Prada, 'Sabor a Cai', ‘El laberinto’, ‘Las llaves del pueblo’ o ‘Mal de amores’. Sus últimas comparsas fueron 'Paco, baja aunque sea en pijama' (2004), ‘El revuelo, los viejos copleros nunca mueren’ (2005) y 'Ley de vida' (2017), viviendo con estas dos últimas tanto el regreso de Antonio Martín como su despedida del Carnaval.