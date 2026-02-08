El pasodoble de 'Los fígaros', en el Top 1 de las coplas de Paco Alba para carnavaleros de Cádiz

El pasado 15 de enero se cumplían 50 años de la muerte de Paco Alba, el genio conileño pilar indiscutible del Carnaval gaditano, quien elevó a un nivel de elegancia y maestría las chirigotas hasta provocar la creación de una nueva modalidad: la comparsa. Su obra, fechada entre 1953 y 1975, ha quedado en la memoria de los gaditanos como banda sonora de la ciudad.

Aprovechando esta efeméride, el equipo de Diario del Carnaval preguntó en sus entrevistas a autores y componentes, previas a las actuaciones de sus agrupaciones en preliminares y en cuartos, por sus coplas favoritas de Paco Alba. Y puestos a hacer un ranking, no hay un pasodoble que se destaque. Esto demuestra que El Brujo tiene un ramillete de músicas y letras amplísimo y de gran calidad. De hecho, muchos de los entrevistados dudaban en sus respuestas, recordando la categoría de tantas y tantas de sus creaciones y admitiendo la dificultad que entraña escoger una sola.

De los casi 30 entrevistados, cinco coinciden en que su copla favorita de Paco Alba es ‘No es que la luna tenga luz de plata’, correspondiente a la comparsa de 1964 ‘Los fígaros’, una de sus obras cumbre, donde si especialmente bella es la música del pasodoble, no menos impresionante es la del cuplé. Concretamente esta letra dedicada a La Caleta, cargada de poesía, es la elegida por Marta Ortiz, El Bizcocho, Germán García Rendón, Jona y Sánchez Reyes.

Le siguen en las predilecciones de los carnavaleros, con cuatro votos, dos coplas de las más cantadas de Paco Alba. Una de ellas es uno de los himnos eternos de la fiesta: el pasodoble al Vaporcito del Puerto de la comparsa ‘Los hombres del mar’ (1965). Por él se decantan David Castro (chirigota de Écija), el chiclanero Lolo Molina, El Sheriff y Carolina García, componente de la chirigota de Álex ‘Peluca’.

La comparsa ‘Los hombres del mar’ (1965). / D.C.

La otra es ‘Oh, Cádiz’, de ‘Los sarracenos’ (1957), que es la favorita de Julio Pardo, Juan Osorio (letrista este año de la chirigota de los Villegas), Miguel Ángel Moreno y el Yuyu.

El magistral pasodoble de ‘Los belloteros’ (1975), aquella agrupación presentada como chirigota y luego premiada como comparsa compartiendo ‘1’ con ‘Los napolitanos’, obtuvo tres votos. El Chapa fue más preciso, refiriéndose a la letra ‘Ocurren cosas’, que critica a “quien gana una fortuna” por anunciar una marca de pintura, mientras que “en el altar de la iglesia Capuchinos allí se mató Murillo pintando para comer”. Fran Quintana y Sehíto escogen el pasodoble de ‘Los belloteros’ por su música, aunque seguro que acompañada por la citada letra, la más recurrente de la que fue la última agrupación de El Brujo.

Otros tres entrevistados se trasladan a los comienzos de Alba como autor y destacan el pasodoble ‘Dando nuestro saludo’ de ‘Los del Bocho’, aquellos ‘bilbaínos’ de 1955. Es la apuesta de Miguel Llul, Sergio Guillén ‘El Tomate’ y Manuel Cornejo.

‘Los sarracenos’, agrupación de Paco Alba en 1957. / D.C.

Dos carnavaleros mueren con el pasodoble de ‘Los forjaores’ (1971), Antonio Martínez Ares y Antonio Beiro. Otra pareja hace lo mismo con el de ‘Las huestes de Don Nuño’ (1959): Marcos Pastrana y Jesús Bienvenido, aunque este último especifica que su predilección es “el pasodoble de presentación”. Y un tercer dúo elige el pasodoble ‘Me dijeron que Cádiz para el turismo’ de ‘Los corrusquillos gaditanos’ (1963): Rafael Pastrana Lorenzo y Antonio Bayón.

La lista se cierra con Carlos Pérez y ‘No cabe la menor duda’ de ‘Los fabulistas’ (1969), Nene Cheza con ‘Hoy los que tienen carrera’ de ‘Los de fin de curso’ (1956) y Patri Andrés con ‘Se siente nostalgia constante’, de ‘Los beduinos’ (1966), hecha por Paco Alba no para el Concurso, sino para cantarla en Cádiz en uno de los regresos a la ciudad de la comparsa después de mucho tiempo girando por España.