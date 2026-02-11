El pasodoble que la chirigota del Sheriff tenía para semifinales: "Yo me voy ya, pero le dejo mi escayola a la juventud"

La chirigota del Sheriff, 'Los semicuraos', ha colgado en sus redes sociales una de las letras que tenía preparadas para semifinales. Entre los pasodobles que se han quedado en el tintero de las agrupaciones que no ha pasado en semifinales, destacada este pasodoble del Sheriff, donde deja caer una posbile retirada. "Yo me voy ya. Dejo mi escayola a la juventud, a la cantera, a los que vienen empujando", reza la copla cuando va llegando el final de la melodía de este chirigotero.

Juan Manuel Braza Benítez, con 40 años de carnavales desde 'Los feicios', apunta a esta copla a una posibilidad de retirada, en un pasodoble hilvanado a través de la escayola de este semicurao que lleva pegada a su cuerpo "firmada por todos sus compañeros", "una escayola de 40 añitos". Está la firma de Fletilla en su primer año, del Love, del Noly, del Selu, del Yuyu, del Petra, de todos los chirigoteros, "no son firmas, son testamentos", continúa.

En el final dice que la deja, "me voy pero le dejo mi escayola a la juventud, a los que vienen empujando". Y lamenta: "que no la firma cualquiera. Ni prensas, ni fanatismos, ni redes que te hundirán. "Que esa tinta son los males que están matando a mis carnavales.

"No es un adiós tajante"

Preguntado por este medio si el pasodoble es una despedida inmediata, Juan Manuel Braza el Sheriff reconoce que no se trata de un "adiós tajante", pero sí algo que lleva un tiempo pensando y que depués de 40 años de carnavales y 57 de edad a sus espaldas, es hora de ir tomándoselo de otra manera, con colaboraciones u otros métodos pero aliviando de carga la responsabilidad de montar un repertorio.

No es una retirada de un día para otro, habrá que ver las sensaciones con las que termina este año, pero en el corto plazo sí que comenzará un proceso distinto a la hora de afrontar el Carnaval, reconoce. Asegura que este pasodoble no es la reacción al corte de cuartos de final que ha dejado a 'Los semicuraos' fuera de las semifinales. "Estaba escrito desde el primer días tras cantar en preliminares", afirma. De hecho, está grabado en el CD que hicimos pocos días después, "con la letra delante, porque no lo teníamos ensayado, pero ya estaba metido", nos cuenta.

Así que si el año que viene habrá chirigota con autoría del Sheriff o no será una incógnita que ni él mismo puede despejar a estas alturas, pero sí tiene claro que va llegando la hora de ir dejando paso a las nuevas generaciones.

"Voy a levantar un poco el pie y afrontarlo de otra manera"

Estas declaraciones del chirigotero van en consonancia con la entrevista ofrecida por 'Diario del Carnaval' durante cuartos de final, cuando respondía al preguntarle si queda Sheriff para rato que el Carnaval va "en vena". "Pero voy a levantar un poco el pie y afrontarlo de otra forma porque estoy cansado. Los años pesan y el trabajo... cada vez cuesta más estar al cien por cien y en activo", manifestaba, animado porque "también tenemos en la chirigota a chavales de 20 años que te empujan a salir, todo se pone más cuesta arriba" . Adelantaba que están trabajando con la cantera del barrio, Loreto, donde queremos crear un aula. Es un proyecto que tenemos desde hace tiempo y lo vamos a poner en pie.

A su vez, comentaba que es "una persona que se adapta, y si hay que pedir ayuda, se pide". "Me siento incapaz de hacer un repertorio solo. Y este año cuento con Falu Valero. También le saco mucho partido al grupo y me quedo con cositas que me dicen. Y, por supuesto, a la hora de escribir te tienes que adaptar a los tiempos. No es lo mismo que hace 20 o 30 años; el humor no es el mismo. Le hago mucho caso a mis hijas, que son jóvenes. Así que trato siempre de aprender y adaptarme", destacando también la calidad que veía en la modalidad este año.

El autor recordaba momentos muy bonitos de su trayectoria en Carnaval: "Recuerdo la primera final con ‘Los maños’, en la puerta del Falla, tan jovencito. Pero me ha marcado mucho ‘Caimán’, que caló muy bien en la juventud y nos posicionó como la chirigota del Sheriff. Y, cómo no, ‘Los aleluyas’, que fue cuando me lancé a la autoría completa de la música y la letra, así que le tengo mucho cariño".