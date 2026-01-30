Juan Manuel Braza 'Sheriff' ('Los semicuraos'): "A la hora de escribir tienes que adaptarte a los tiempos, todavía sigo aprendiendo"

Juan Manuel Braza ‘Sheriff’ suma casi 40 años de trayectoria desde ‘Los feicios’, que este año engrosa con ‘Los semicuraos’, con la que se ha llevado gratas sensaciones en las preliminares. En esta nueva fase que hoy estrena nos habla de su chirigota y de la modalidad.

Pregunta.–El año pasado fue duro para usted en lo personal y en el Concurso, con el palo de quedarse como cuartofinalista. ¿Cómo está viviendo este año?

Respuesta.–Muy contentos. Las sensaciones son buenas, ha calado bien el tipo, ha gustado. Además, ha sido un año de ensayo muy bueno, muy tranquilo, no como el pasado año, en el que nos pasó de todo.

P.–Casi 40 años de carnaval desde ‘Los Feicios’, con muchos concursos a cuestas en los que ha vivido de todo: “jurados envenenados”, cantó en preliminares, ¿no está curado o semicurado de espantos?

R.–Yo ya estoy curado de espanto. No me daña tanto como antes; vas haciéndote una coraza, como yo digo, y te tomas el Carnaval como lo que es: Carnaval. Cuando eres más joven te lo tomas todo más a la tremenda. Y si te digo la verdad, con la letra al jurado me refería al Carnaval en general, no solo a mí, a lo que yo he vivido durante tantos años al ver agrupaciones machacadas. Me refiero a muchos jurados envenenados que han dado muchos palos a agrupaciones históricas.

P.–¿Cómo afecta esto al Concurso?

R.–Los que llevamos mucho tiempo hemos aguantado carros y carretas, sabemos lo que hay. La juventud que viene empujando fuerte no va a aguantar; se quitará de en medio porque, además, hay Carnaval más allá del Falla. Cualquiera puede sacar su agrupación y hacer Carnaval en la calle, y con contratos en teatros de Madrid o donde sea. Antes, todo era el veneno de Concurso.

P.–Ya que habla de juventud, ¿cómo ve el relevo generacional y a la modalidad?

R.–He visto que las jóvenes que están buscándose un sitio se han mantenido e incluso superado; y que las agrupaciones de toda la vida están incluso mejor que otros años. Hay un bloque de al menos catorce o quince que están ahí, que me encantan. Hay calidad.

P.–Hemos visto buen nivel en la modalidad, pero también propuestas muy por debajo de lo que se espera. ¿Qué piensa de esto? ¿Es partidario de una fase previa u otra medida?

R.–Es complicado establecer una vara de medir. Yo siempre digo que el Concurso es libre, no se le puede decir a nadie que no venga. Pero cuando me piden consejo, siempre les digo que vengan con lo básico, es decir, bien ensayado y afinado. La calidad es relativa, ya depende de las letras, pero debe venir con eso como mínimo. Hay que tener respeto al Concurso.

P.—¿Cómo es el momento creativo del Sheriff?, ¿lo tiene montado pronto o deja que algunas musas le inspiren letras de última hora?

R.–En el momento en que nos ponemos de acuerdo en el tipo, durante los fines de semana de actuaciones de verano ya empiezo a sacar el pasodoble. Me llevo un mes y medio o dos solo con la música, sin letras. En septiembre ya les canto, y si gusta empiezo a escribir. Escucho radio, música, tiro de hemeroteca… y cuando llevamos un mes ensayando, empiezo con la música del cuplé. Este año ha ido bien de tiempo. Ya de cara al concurso me gusta dejar una puertecita abierta para llevar algo fresco.

P.–¿Entiendo que con los años se hace más cuesta arriba escribir un repertorio, con tanta competencia y el humor de las redes…

R.–Es complicado. Lo bueno es que soy una persona que se adapta, y si hay que pedir ayuda, se pide. Me siento incapaz de hacer un repertorio solo. Y este año cuento con Falu Valero, que salía conmigo en ‘Los maños’, lo he rescatado y me ayuda con los cuplés. También le saco mucho partido al grupo y me quedo con cositas que me dicen. Y, por supuesto, a la hora de escribir te tienes que adaptar a los tiempos. No es lo mismo que hace 20 o 30 años; el humor no es el mismo. Le hago mucho caso a mis hijas, que son jóvenes. Así que trato siempre de aprender y adaptarme.

P.—En 40 años, que son muchos, ¿con qué momento o con qué agrupación se queda?

R.–Tengo momentos muy bonitos. Recuerdo la primera final con ‘Los maños’, en la puerta del Falla, tan jovencito. Pero me ha marcado mucho ‘Caimán’, que caló muy bien en la juventud y nos posicionó como la chirigota del Sheriff. Y, cómo no, ‘Los aleluyas’, que fue cuando me lancé a la autoría completa de la música y la letra, así que le tengo mucho cariño.

P.–¿Tenemos Sheriff para rato?

R.–Esto va en vena, pero voy a levantar un poco el pie y afrontarlo de otra forma porque estoy cansado. Los años pesan y el trabajo... cada vez cuesta más estar al cien por cien y en activo. Y aunque muchas veces te animas porque también tenemos en la chirigota a chavales de 20 años que te empujan a salir, todo se pone más cuesta arriba. También estamos trabajando con la cantera del barrio, Loreto, donde queremos crear un aula. Es un proyecto que tenemos desde hace tiempo y lo vamos a poner en pie.