El pasodoble de 'Los Amish del Mono' que lanza un dardo al Yuyu por presentar el libro de Juanma Moreno en Cádiz y critica la gestión de la sanidad pública en Andalucía

La chirigota de Ale 'El Peluca' busca su paso a la final con un pasodoble crítico con la gestión de la sanidad en Andalucía, poniendo el punto en polémicas como los cribados del cáncer de mama. 'Los Amish del Mono', ganadores en 2025 con 'Los Calaíta', apuntaron a Juanma Moreno como responsable directo. Y también, de paso, a otro chirigotero como es el 'Yuyu', por encargarse de presentar el libro de Juanma Moreno en Cádiz.

El segundo pasodoble en las semifinales inicia diciendo: "Me da vergüenza". En este inicio desarrollan la idea de que hay una Andalucía que no les representa por su supuesta connivencia con la "España llena de señoritos, pijos y fachas" a través del "silencio y la complicidad". Hablan de un dinero que se gasta en placeres y beneficios personales mientras que la población "dentro de un hospital se mueren por no poder pagar, que hasta vivir ya se ha convertido en un privilegio".

Ante esto, señala a la Junta de Andalucía por "dar prioridad a un muñeco de la Iglesia frente a la Sanidad". Continúan criticando a una parte de los votantes que se contentan con los arreglos de la Virgen de la Macarena, en alusión a la polémica restauración a la que se ha sometido la famosa imagen sevillana.

El remate del pasodoble muestra cierta decepción con Cádiz al asegurar en la letra que "no esperaba esto de mi propia ciudad, donde ya estamos hartos de luchas por una muerte con dignidad". Y concluye: "Mientras la sanidad colapsa con listas de espera, las plantas cerradas, mientras se olvidan del cáncer de mama, mientras se muere mi madre, aquí le presentamos un libro a un criminal".

Tras la actuación, una de las componentes, Carolina García Orihuela, atendió a este medio para aclarar que la cuestión de los cribados del cáncer de mama es sensible en la agrupación. "Había que cantarle al tema de los cribados del cáncer de mama porque, además de ser necesario, tenemos casos muy cercanos", confesó.