Juanma Moreno Bonilla presenta en Cádiz con el Yuyu su 'Manual de convivencia"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, estará esta semana en Cádiz para presentar su Manual de convivencia. La vía andaluza, un libro editado por Espasa que el pasado 29 de octubre salió a la venta. Una obra que combina memorias personales y trayectoria política que se presentará el próximo jueves 13 de noviembre en el Teatro del Títere La Tía Norica.

El líder del Gobierno andaluz no estará solo en la puesta de largo de su primer libro en Cádiz. Así, se acompañará del carnavalero y comunicador José Guerrero Yuyu que entablará una conversación con el político a partir de las 19.00 horas en el antiguo teatro Cómico (la apertura de puertas se realizará un cuarto de hora antes del inicio de la cita).

Según el sello editorial, Manual de convivencia es un ensayo "sobre una forma particular de hacer política, un alegato en favor de la cordialidad, del respeto, incluso del afecto hacia el adversario". Dividido en 32 capítulos breves, Juanma Moreno, una de las figuras más relevantes del panorama político español actual, evoca en este libro sus memorias políticas desde que llegó a la presidencia de Nuevas Generaciones del Partido Popular hasta el día de hoy, en el que preside la Junta de Andalucía con mayoría absoluta.

Portada del libro 'Manual de convivencia' de Juanma Moreno.

En estas páginas, el autor reflexiona sobre "la convivencia como un valor esencial de la vida pública y privada, y sobre la necesidad de recuperar el respeto, la empatía y la serenidad en el debate social". A través de su experiencia personal y política, "Moreno reivindica el poder del diálogo, la moderación y el entendimiento como herramientas para construir una sociedad más justa y cohesionada".

El libro aborda, además, cuestiones universales como la responsabilidad de los líderes, la gestión del cambio o la importancia de escuchar al otro. Con un tono cercano y didáctico, propone una manera de ejercer la política —y de vivir— basada en el sentido común, la templanza y la voluntad de acuerdo. "En definitiva, un llamamiento a volver a lo esencial: convivir desde el respeto y la palabra serena", adelantan desde Espasa.

Juanma Moreno (Barcelona, 1970) es un andaluz nacido en Barcelona, donde habían emigrado sus padres por motivos de trabajo. Sus inquietudes políticas le llevaron a afiliarse con 19 años a Nuevas Generaciones del Partido Popular, y en 1995 fue nombrado concejal de Juventud y Deporte en el Ayuntamiento de Málaga.

Graduado en Protocolo y Organización de Eventos y Máster Oficial en Dirección de Protocolo, ha sido parlamentario en el Congreso de los Diputados y secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Desde 2014 es presidente del PP de Andalucía y, desde 2018, presidente de la Junta de Andalucía, cargo que revalidó en 2022 por mayoría absoluta. Está casado y tiene tres hijos.