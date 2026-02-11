Carolina García Orihuela ('Los amish'): "Los cribados es un tema que nos toca muy cerquita"

"Estamos locos de contentos, la verdad". Carolina García Orihuela, una de voces con más personalidad del COAC 2026, culmina exultante el pase semifinal de su chirigota, 'Los amish del mono, fuimos a por piononos (la decepción)' durante la tercera función de esta fase.

Un pase que también ha tenido cierto componente emocional para los componentes ya que, como asevera la chirigotera, "el segundo pasodoble" que ha interpretado la agrupación, les toca "muy cerquita". "Había que cantarle al tema de los cribados del cáncer de mama porque, además de ser necesario, tenemos casos muy cercanos". "Nada, sólo espero que mucha gente se sienta apoyada por parte de nosotros", anhela.

El semblante serio de la carnavalera se torna pronto en risueño cuando le preguntamos por ese añadido al estribillo que han lucido en el pase semifinal. "No me lo recuerdes, yo no sé ni cómo me ha salido, ¡qué cosa más complicada, de verdad!", exclama la joven que confiesa que "los trabalenguas" los lleva "fatal". "Yo tardo un montón en aprenderme las letras, pero imagínate tú, el estribillo, ya que tenía, me dice el gachón (su autor, Alejandro Pérez Peluca), lo vamos a alargar, y digo yo te mato a ti, yo te mato", ríe la chirigotera.

Recursos para sorprender al público y no perder el camino que lleva a la final que está "súper complicado". "Nosotros hemos venido a darlo todo y ya que sea lo que Dios, y el jurado, quiera. Pero la verdad es que la modalidad está preciosa. Hay una competencia muy bonita, con chirigotas muy diferentes, con distintos estilos. Es que ¿qué dedo cortas este año que no duela...? Es muy complicado, no quisiera estar yo en el pellejo del jurado", asegura.