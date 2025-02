Paco Aragón ('Quien guarda, halla'): ·"En honor al personaje tenemos cositas guardadas"

Paco Aragón, director de la chirigota 'Quien guarda, halla', salía contento en esta última sesión de esta fase del concurso, tras aguantar unas preliminares larguísimas en las que, eso sí, les ha dado tiempo de guardar muchos trastos. y también coplas. "Tenemos cositas guardadas -dice al hilo de este personaje- como un pasodoble muy bonito que no sabemos si vamos a poder cantar", avanza.

De hecho, han cantado dos letras de pasodobles bien llevadas al tipo, una sobre el consumismo voraz que se carga el planeta y que un poco representa lo contrario a este personaje también criticado en la sociedad, y otra sobre la venta de Cádiz, que se está guardando lo peor como el turismo, desplazando a su gente. "Porque de eso se trata, es la idea base del carnaval, darle un poquito más de vuelta a una idea en que simplemente está ahí, que yo no he inventado".

Una idea original desde la que tocan con delicadeza la figura de este personaje "un poco guarrete", que no deja de ser una persona con diógenes, "al que le gusta su porquería, porque le gusta, por qué no, hay gente a la que le gusta el queso y a la que no, como a mí".

Un personaje que todos llevamos un poco dentro, ha comentado al hilo de la aplaudida cuarteta del popurrí en la que sacan a relucir que todos tenemos una bolsa con otra bolsa dentro, y a la vez otra y otra, "como cuando guardamos el sobre de ketchup del Mcdonald por si acaso en el frigo, cuando todos sabemos que se nos termina poniendo malos", ha puntualizado en clave de humor.

La puesta en escena también ha sido clave para acompañar este repertorio que ha caído de pie entre el público, que ha acogido muy bien a la idea. "La verdad que le tengo que dar las gracias al equipo que ha trabajado mucho para meter a este personaje que es muy complejo, pero se ha hecho sacando una sonrisa, porque no queríamos representar a una persona rara sino feliz, y todo ha ido muy bien".

Ahora, tras tanta espera, la de saber si pasan a cuartos será bastante corta, "porque me he comido la espera del concurso más largo de la historia". Sí, porque es una gran espera de concursos "me he comido el concurso entero más largo de la historia, me lo he comido yo", pero lo hemos disfrutado mucho.