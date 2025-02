Pablo Moreno, de la estirpe de los Brihuega: "Podríamos venir con un repertorio más comedido, pero no estaríamos contentos"

"Parece que he salido de una clase de spinning", decía Pablo Moreno Brihuega, el director musical del coro '¡Qué barbaridad!', al salir de escenario, ataviado con la indumentaria de bárbaro del norte, que en las tablas del Falla, con los focos y la tensión, hizo sudar a los componentes del coro que escribe y música Miguel Ángel García Argüez 'Chapa'.

"He visto, desde dentro, que el coro ha conectado. Creo que hemos hecho muy buen papel", decía el joven director, que se ha quedado solo al frente de la dirección musical que antes era responsabilidad de Fran Oliveros. "Decidieron confiar en mí, buscando quizás savia nueva, y en mi tío Edu -que este año no sale en el coro y es bombista de la comparsa de Jona-, que me ha estado ayudando estos años y su labor ha sido imprescindible. Y este año me he quedado solo, pero el coro está muy rodado ya", explicaba.

No es moco de pavo dirigir un coro de este nivel siendo tan joven. "Es muy difícil. Son muchas voces, muchas personas, y yo creo que en esta modalidad hay muchas opciones, muchas posibilidades para crear nuevos recursos. Nos llevamos de categoría, pero somos muchos viéndonos muchas noches y hay que encontrar la manera de que todo vaya bien", apuntó.

El coro, como no podía ser de otra forma estando firmado por El Chapa, llegaba con un mensaje potente, para despertar a una aletargada ciudad. "Personalmente creo que el Carnaval está para denunciar este tipo de cosas. Es la esencia del Carnaval y eso no se puedo perder. Podríamos venir con un repertorio más comedido, pero no estaríamos contentos. Tenemos que aprovechar la comprometida pluma del Chapa. Sabemos que es guerrillero haciendo crítica social, que es necesaria", destacó mientras no paraba de recibir felicitaciones.

Su segundo apellido es Brihuega, muy presente en este coro. Salen en '¡Qué barbaridad!' los padres de Pablo, Marisa y Manolo, y el hermano pequeño, Álvaro. Los Brihuega, que descienden de Eduardo Delgado, casi ná, y de Carlos, el comparsista de la peña Nuestra Andalucía, otro mito. ¿Siente el peso de la dinastía? "Pesa, fíjate mis tíos Carli y Edu, mi bisabuelo Eduardo, mi abuelo Carlos... depende de cómo te lo quieras tomar. Yo me lo tomo con respeto, pero sin miedo y haciendo las cosas bien y con humildad. Mi abuelo Carlos estaría ahora viéndonos a todos que no cabría en sí, orgulloso",