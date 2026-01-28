La novena sesión de preliminares aplazada del COAC 2026, en directo

Esta noche, la de los cuchillos largos del pase de preliminares a cuartos, se celebra la novena sesión que fue aplazada en solidaridad y en muestra de respeto por el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba). Una noche que supone la vuelta a las tablas del Gran Teatro Falla de la comparsa de Antonio Martínez Ares, que retoma el proyecto de 'Los humanos' tras un año de descanso por problemas de salud. Toda la atención se centrará en esta agrupación, en una jornada en la que también actúa como cabeza de serie la comparsa de los hermanos Pastrana 'El hombre de hojalata.

Aunque de nueva creación, hay que prestarle atención a la comparsa 'El patriota', que toma parte de la herencia de la recordada comparsa de Tocina. El pistoletazo de salida a la noche lo dará el coro de Charo Quintero.