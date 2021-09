Novedades del COAC del Carnaval de Cádiz 2022: La final en dos días y cambios en el jurado

La noticia más esperada por los carnavaleros se ha conocido en la tarde de este martes: habrá concurso y habrá Carnaval de Cádiz en la calle, pero no será en sus fechas habituales. El Ayuntamiento ha optado por la prudencia y retrasar unos meses la fiesta, que abarcará desde abril hasta junio.

Pero la fecha no será la única novedad. Tras la celebración de los distintos foros, habrá novedades en la normativa del concurso, marcadas principalmente por la pandemia del covid. La más llamativa serán relacionadas con la Gran Final, que será en dos días, y habrá además algunos cambios en el jurado. Esto es lo que ha adelantado el Ayuntamiento gaditano en su comunicado:

La Final

La Gran Final de la próxima edición del COAC se dividirá en dos sesiones de ocho agrupaciones como máximo en cada una, a fin de que no se prolongue en exceso una final que habitualmente se celebra en un espacio cerrado como el Gran Teatro Falla y que dura en torno a las 12 horas. El orden y día de actuación se fijará por sorteo puro.

El jurado

Se establecerá un jurado independiente por modalidad que se reunirán en grupos burbuja bajo la dirección, todos ellos, de la presidencia del jurado, que deberá nombrar, a su vez, a una vicepresidencia de entre quienes conformen el jurado para que ejerza en sustitución la presidencia si es necesario ante cualquier eventualidad. Por otro, se va a añadir un nuevo baremo de puntuación bajo el concepto de valoración general que tratará de recoger aspectos no técnicos en la percepción de las agrupaciones. Además, se introduce el voto de calidad del presidente.

Vacunas y test covid

Para acceder al Gran Teatro Falla se exigirá a cada componente y figurante de las agrupaciones que presenten certificado de vacunación o, bien, test de antígenos realizado en horas previas. Teniendo en cuenta el alto porcentaje de vacunación de los mayores de 12 años no es una circunstancia que vaya a presentar problemas entre los mayores pero en la cantera de momento, a los más pequeños no le ha llegado el momento de vacunarse. Se espera que se empiece en octubre, pero si no es así, en principio tendrían que realizarse pruebas diagnósticas.

Las fechas

Evidentemente, la principal novedad está en las fechas, tanto del COAC como del Carnaval en la calle. El Carnaval de Cádiz se celebrará del 9 al 19 de junio -el domingo de Piñata coincide con el Corpus- y el COAC comenzará en principio en abril, sobre el día 25, según el número de agrupaciones inscritas.

Sobre el Carnaval en la calle sólo se ha adelantado por el momento que se celebrará sujeto a la normativa sanitaria y con los condicionantes propios de la pandemia, pero buscando la máxima similitud con el Carnaval en la calle que hemos vivido habitualmente. Y en relación a las fiestas gastronómicas, la intención es la misma que en 2020: que se celebren en fines de semana durante el concurso.