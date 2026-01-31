Nolasco en el Falla: "Cádiz es una especie de talismán para mí"

El artista Nolasco disfrutaba esta noche de la sesión de cuartos de final, donde volvía a cumplir su tradición de pisar el Teatro Falla durante el concurso. Y es que el sevillano no falta a Cádiz cada vez que puede, ha pisado todos sus escenarios y ha grabado aquí los videoclips de sus útlimas canciones, que ya cuentan por millones sus visualizaciones. "La verdad que Cádiz y todo lo que genera es una especie de talismán para mí", aseguraba.

"En este disco que estoy ahora mismo a punto de avanzar -'Henko', que sale al completo en marzo-, con los dos primeros singles, hemos grabado los videoclips aquí en Cádiz. En Cala Chica uno de ellos -'Leyes del destino'- y otro en el Castillo San Sebastián-'Mis historia entre tus dedos'-. Así que para mí hoy es como una especie de celebración, con un millón de visitas un videoclip que llevamos una semana con él y el anterior de cerca de cuatro millones que son unos grandes números", avanzaba.

A Nolasco además no le queda casi ningún escenario de pisar en la ciudad. "He estado en la Plaza San Antonio ,en el Falla, en el colegio de Santa Teresa, en el Baluarte, en el Castillo de San Sebastián, en el Teatro de la Tía Norica, ...En fin que es como un talisman y tengo una relación muy estrecha".

El cantante atendía a Diario del Carnaval antes de escuchar la comparsa 'El desguace', a la que tenía especial interés en escuchar, porque sale su amigo Andy Morales. "Para mí es muy importante ver a mi querido amigo. Por supuesto siempre cuando viene uno vienem tiene la expectativa de descubrir agrupaciones nuevas, de ver quién te sorprende, porque el nivel está alto, pero sí es verdad que hoy tengo interés en verlo a él", apuntaba.

Sus últimos temas

Tras el éxito de 'Mi historia entre tus dedos' –single cuyo videoclip supera los cuatro millones de visualizaciones en YouTube y acumula miles de escuchas más en streaming–, Nolasco ha sacado su nuevo tema, 'Las leyes del Destino', estrenado el 23 de enero. La canción está disponible en todas las plataformas digitales y se acompaña con el estreno de su videoclip oficial en el canal de YouTube del artista.

Este nuevo single se presenta como el segundo adelanto de 'Henk'», el noveno álbum de estudio de Nolasco, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera de 2026. El nuevo disco, cuyo título hace referencia al concepto japonés de cambio transformacional («henko»), promete ser un luminoso viaje sonoro que explora la evolución personal y artística del músico andaluz.