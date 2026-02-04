Nene Cheza ('Los pájaros carpinteros'): “Hay que premiar la esencia, si no esto se va a convertir en un Got Talent”

La comparsa 'Los pájaros carpinteros' se estrena esta noche en la fase de cuartos de final con la sensación de estar bien encaminada para competir en la modalidad.

Pregunta.-¿Qué sensaciones guarda del debut de la comparsa en preliminares?

Respuesta.–La sensación es muy buena. Cuando te llevas a una agrupación que conecta con el público, eso se nota. Tanto si conectas como si no conectas. Y en este caso el personaje ha caído muy bien, la comparsa ha caído muy bien. Y el repertorio, la gente lo está celebrando mucho. Así que las sensaciones son muy, muy, muy buenas. A partir de ahí, hay que seguir luchando. Esto es un concurso de letra, música y otras cosas. Pero en cuanto a letra y música, y nuestro propio grupo, estamos muy contentos.

P.–Dicen que en cuartos comienza la competición, ¿está de acuerdo con esta ya ‘tradicional’ sentencia?

R.–No, no estoy de acuerdo. La competición empieza desde el primer día que cantas. Porque si la agrupación no engancha en el estreno, ya puedes traer tú luego lo que quieras. Si cae de pie y entra por los ojos del aficionado, ya luego es cuestión del repertorio que vayas trayendo fase por fase. Como la idea, el disfraz y el personaje no entren por los ojos y la gente no se lo crea, no remontas. Eso lo tengo yo más que demostrado. Hay agrupaciones que de repertorio han ido muy, muy, muy bien, pero luego lo que es la idea en sí o el personaje en particular no han calado. Y entonces la gente no se cree lo que está escuchando.

P.—Y ahí entra en juego la importancia que tienen hoy en día la escenografía y el tipo.

R.–Claro, pero ya no es solo lo visual. Porque por muy espectacular que sea lo que tengas en el escenario, si la idea no cala, por mucho brillo que lleves, si la gente no se lo cree, no hay manera.

P.—¿Cómo ha sido compartir repertorio con El Canijo?

R.–Una experiencia maravillosa. El Canijo es una fuente inagotable de ideas, sobre todo en temas de pasodobles. Lo que más hay que resaltar es su respeto y su cariño a Cádiz, que lo que le hace escribir de esta manera.

P.—¿Cómo nace esa unión?

R.–Pues nace de forma circunstancial. Porque yo, en principio, decidí hacer la comparsa solo. Teníamos hasta una idea en la cabeza. Y un día nos encontramos por Candelaria y él me dijo que le gustaría hacer una comparsa. Él también estaba en esa transición de que no sabía si iba a hacer su chirigota. Yo le abrí las puertas de mi comparsa. A los pocos días nos tomamos un café. Le puse una sola condición: que mi gente y mi grupo eran innegociables. Y a partir de ahí, que podríamos hacer cosas muy bonitas juntos. Él lo ha disfrutado muchísimo, está súper integrado. Nos quiere muchísimo, nos ha cogido muchísimo cariño y nosotros a él. Y a partir de ahí hemos estado cuatro meses disfrutando mucho. Y literariamente no vamos a descubrir nada de él.

P.—De lo que ha escuchado, ¿qué puede decirnos sobre el nivel de la modalidad?

R.–Yo no voy a hacer un juicio como la gran mayoría de los aficionados, que dictan su sentencia sin haber escuchado ni bien ni a tiempo a las agrupaciones. He escuchado casi todas grosso modo y no me parece justo hacer un balance. Sé que hay mucho nivel, por lo que he escuchado, aunque la exigencia del aficionado y de nosotros mismos cada vez es más alta. Hay comparsas que están muy bien. Hay siete u ocho que podrían ser finalistas. Todavía falta mucho por cantar, pero veo calidad vocal, en músicas y letras.

P.—¿Después de tantos años sin entrar en la final desde que salió del grupo de Quiñones y Martínez, ¿se ha convertido en una obsesión para Nene Cheza llegar a cantar en la gran noche?

R.–En absoluto. Si tuviera alguna gana de pisar la final es por poder pisar un día más el teatro y ofrecerle esa recompensa a los míos que nunca han pisado una final. Me gustaría ver sus caras de satisfacción. El otro día lo dije en una entrevista: para mí, el nivel de calidad de una agrupación no lo marca el puesto en el que queda en el concurso. Y menos hoy en día, donde manda muchísimo más lo mediático, manda muchísimo más la red social, los medios de comunicación. Influyen muchísimo en este sentido. Yo me he sentido ganador con ‘Los gallitos’, o con ‘Las cigarras’, o con ‘Los veleros’, o con ‘Los colaores’. Son cuatro agrupaciones que perfectamente podrían haber cantado en una final, y yo por el hecho de no pasar no me sentí frustrado. Estoy seguro y contento con nuestra obra. El resultado en el concurso no depende de ti.

P.—¿Cómo ve el futuro del Carnaval en general?

R.–Deberíamos premiar más lo nuestro. Porque la única forma que tenemos de que esto siga vivo es que premien nuestra esencia. A mí, la modernidad y los avances me parecen muy bien, para ciertas cosas, pero el Carnaval de Cádiz ha gustado toda la vida por hacer lo que hacíamos. Y la gente de fuera, lo que hacía era imitarnos. Y eso es lo que llegaba a la gente. En el momento en que los jurados no sean conscientes de que tienen que premiar la esencia, lo de toda la vida, esto irá a la deriva y se convertirá en un Got Talent.