Otras mujeres protagonistas en el COAC 2022 que son presente y futuro del Carnaval de Cádiz

Este COAC 2022 ha dejado un momento para la historia: el pase a la final de la comparsa íntegramente femenina 'We can do...Carnaval!'. El protagonismo de las mujeres en el COAC es cada vez mayor. Este hito de la comparsa creada por Marta Ortiz abrirá puertas y evidencia que el necesario papel de la mujer en el Carnaval.

Pero la presencia femenina no queda solo en 'We can do...Carnaval!', hay una serie de nombres propios en el concurso que vienen pisando fuerte desde hace años. Mujeres con galones en sus agrupaciones y que han ido erosionando la tradición impuesta de que el COAC es solo para hombres.

Laura Rivero - Directora de 'Químbara'

Una de esas mujeres de presente en el COAC es Laura Rivero, directora del coro 'Químbara', y hermana del autor Luis Rivero. La corista ha participado este Carnaval en nuestra sección 'Los Nudistas se la dan de Artistas' y en esa entrevista habló sobre cómo se siente en las tablas. "Nunca me he sentido abanderada de nada ni de nadie, lo que sí me considero es una persona muy libre. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sin dar explicaciones a nadie salvo a quien tengo que dárselas, y nunca me he sentido señalada".

Miriam Ballesteros - Cantante e integrante de 'Químbara'

También de este coro mixto 'Químbara' es Miriam Ballesteros, hija del Love, quien cuenta con un importante bagaje en la fiesta. Todavía se recuerda un momento mítico del COAC 2012, cuando la chirigota del Love ' Los Puretas del Caribe' dedicaron un emotivo pasodoble a sus hijos y los sacaron al escenario. Miriam Ballesteros, apodada 'La Loba', estaba allí presente cuando empezaba a escribir las primeras líneas de su historia en la fiesta.

Ahora, es una de las voces imprescindibles del COAC, recogiendo así el testigo de su padre. Sin embargo, en este concurso no pudo participar en las semifinales con 'Químbara' debido a un accidente de tráfico que la dejó con lesiones. De hecho, dicho percance ha sido una de las noticias de este carnaval, ya que el conductor se dio a la fuga y la Policía aún no ha podido encontrarlo.

Leo Power - Cuartetera finalista con 'Al edén que le den'

Otro nombre propio que ha brillado especialmente es Leo Power, una mujer cuartetera que ha llegado a la final con 'Al Edén que le den'. "Desde que tenía 12 años quería salir en un cuarteto", así tituló Diario del Carnaval una curiosa entrevista publicada en las sección 'Los Nudistas se la dan de artistas', donde Power repasó su sentir con respecto a la fiesta.

Su estreno en el Falla ha sido este año y así lo contó en Diario de Cádiz: "Es el paraíso. Yo sólo he cantado una vez con mi grupo de villancicos de La Perla. Ya luego he salido en cameos. Por eso te tengo que confesar que el otro día me colé por la mañana y pedí, por favor, que me dejaran entrar porque tengo que actuar en un cuarteto y quiero verme".

Alba González - Bombista de la chirigota del Bizcocho

Esta integrante de la chirigota del Bizcocho lleva viniendo a las tablas del Falla muchos años con la agrupación sevillana. Es una de las bombistas más conocidas del Carnaval y ha logrado hacerse un nombre en todo este tiempo. De hecho, incluso ha participado junto a otras mujeres ilustres del Carnaval en el spot de Covirán para la fiesta.

Aún se recuerda con bastante cariño el pasodoble sorpresa que su propia chirigota 'No te vayas todavía' le cantó sobre las tablas del Falla. Un detalle que le hizo llorar en directo y que guardara para toda la vida.

Milián Oneto - Cantante y componente de 'La Brigada'

La cantante gaditana trasciende más allá del Carnaval de Cádiz. Ha trabajado con artistas de la talla de Mariana Cornejo, José Mercé, La Canalla, o Marta Quintero. Oneto es conocida por haber formado parte en infinidad de ocasiones de la comparsa de Jesús Bienvenido. Además, es una habitual versionando coplas del Carnaval en radio y televisión. Este año ha vuelto al Falla con la comparsa 'La Brigada' de Tino Tovar, ha sido la primera vez que ha pisado el coliseo gaditano sin Bienvenido.

Por supuesto, la lista puede seguir y, por suerte, seguirá creciendo hasta ser inabarcable. Hay muchos más nombres propios que son historia de la fiesta, como la primera mujer en ganar el antifaz de oro: Adela del Moral. Otras que guardan una relación directa con el devenir del concurso como la histórica costurera Pepi Mayo.