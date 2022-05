Leo Power: "Desde que tenía 12 años quería salir en un cuarteto"

La artista gaditana Leo Power se presta para nuestra sección más veraniega a pocas horas de su debut como cuartetera con ‘Al Edén que le den’, de Iván Romero y con Miguel Fernández como compañero. Retratada por el pintor Ingres, del siglo XIX, confiesa que tenía el sueño de debutar en esa modalidad desde los 12 años.

–Su cuadro se llama ‘Bañista’, ¿cual playa es su paraíso para darse un baño?

–Hombre, por favor, La Caleta. Si yo soy de La Viña, de la Plaza Pinto, ¡imagínate!. Es más yo tengo un tanguillo que le escribí que se llama ‘Me crié en La Caleta’. Soy la más pesada; en verano me pongo detrás del Castillo, en las piedras, y en invierno me pongo en la arena.

–¿Bocadillo de tortilla y filetes empanados o comer en un chiringuito?

–Como me coja el día, pero en verdad a los chiringuitos yo más bien voy a cantar. Prefiero llevarme mis cositas e irme a mi rincón que te he dicho, que allí no hay chiringuitos.

–¿Es el Teatro Falla un Edén?

–Por supuesto, es el paraíso. Yo sólo he cantado una vez con mi grupo de villancicos de La Perla. Ya luego he salido en cameos. Por eso te tengo que confesar que el otro día me colé por la mañana y pedí, por favor, que me dejaran entrar porque tengo que actuar en un cuarteto y quiero verme. Y lo logré, me hice una foto, pegué un chillido con una frase del cuarteto y me quedé tranquila. Yo llegó aquí me dije, jaja . Desde que me llamó Iván tenía claro que me tenía que acercar por allí una mañana.

–Ha cantado usted por muchos escenarios pero ¿quizás sea hoy cuando se pueda sentir más desnuda?

–No te imaginas jaja. Yo de escenarios me he comido lo más grande, incluso más grande que el Falla pero no con tres personas a mi lado en un cuarteto, así que estoy expectante, por no saber como me voy a sentir.

–¿A quién enmarcaría en un cuadro para el Museo?

–Al ‘Masa’, que es como si fuera mi abuelo. Y lo digo porque cuando era chica, con 12 años, se me antojó salir en cuarteto y escribí la presentación que decía “soy la Leo de Pinto, nieta del Masa”.

–Entonces lo de ser cuartetera es un sueño cumplido, ¿no?

–Sí, desde que tenía 12 años queria salir. Tanto tiempo esperando que para mí esto ha sido como la que está esperando un curso y lo aprovecha a top, aunque yo he hecho también humor o romanceros. Le agradezco mucho a Iván que haya contado con nosotros.

–Esperemos que no sude la gota gorda, hace allí calor.

–Vamos a ver. Yo me tendré que llevar un abanico o algo, que estoy viendo las sesiones en la tele y veo a todo el mundo así . Ojalá se quede el fresquito de hoy –por ayer– ,que esté nublaito y echemos un ratito en el Edén.