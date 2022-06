'We can do...Carnaval!', primera comparsa femenina de la historia que llega a la final del COAC

El Carnaval de Cádiz 2022 ya tiene un instante para los anales de la historia. Y ese no es otro que el momento en el que el jurado del COAC nombró a la comparsa 'We can do...Carnaval' como finalista del concurso de agrupaciones.

La comparsa creada por Marta Ortiz es la primera integrada al completo por mujeres que logra llegar hasta la Gran Final del Teatro Falla. Con una propuesta reivindicativa sobre el papel de la mujer en el Carnaval, esta agrupación fue una revelación desde sus primeros minutos en las tablas del Falla. Ahora, obtienen el premio a su propuesta valiente llegando nada menos que a la final.

El repertorio de esta agrupación ha estado destinado a solicitar más protagonismo para la mujer en la fiesta y a denunciar las lacras sociales.

Letras con perspectiva feminista al feminicidio y a las violaciones

'We can do...Carnaval' no solo ha dado aire fresco al Concurso al poner sobre la mesa un déficit evidente, el de la escasez de mujeres sobre las tablas, también ha destacado por hacer crítica desde un punto de vista feminista.

Los pasodobles de esta comparsa han ido directos al grano para tratar problemas sociales desde la perspectiva de quién más lo sufre, la mujer. De esta forma, la autora Marta Ortiz le ha escrito a la prostitución, a las ablaciones en el mundo, a los feminicidios. Una serie de temas que hasta ahora habían sido tratados por otras agrupaciones en la historia pero con un punto de vista masculino.

Uno de los pasodobles más valorados fue el último que cantaron en las semifinales del COAC. En esta copla, la comparsa hace referencia al miedo que las mujeres pasan por las noches al volver a casa, caminando por la calle, siempre pensando en la cantidad de ellas que acaban violadas.

Euforia en redes por el pase a la final de 'We can do...Carnaval'

La presencia en la final del COAC de 'We can do...Carnaval' es de lo más comentado en redes sociales. Al margen de la disconformidad que siempre genera el fallo del jurado, son muchas las personas que están felicitando a la comparsa.

¡Qué alegría! Muy necesaria vuestra comparsa por lo que dice y desde donde lo dice, que ya era hora. Pero es que además de todo eso, la música es preciosa y sonais de maravilla. Merecéis esta final, sois una comparsa de categoría. Felicidades. — Pepa, educación y arte (Colectivo Noray) (@pepaeduca) June 2, 2022

Si algo me encanta de la final de este año, es que POR FIN están presente las mujeres!!!!!! 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻 Vamos a por todas campeonas!!!! #Enhorabuena #COAC2022final — Vega (@Vega3091) June 2, 2022

Os dije que no hicierais planes para este viernes… y no me echáis cuenta….🤣🤣🤣🤣 mis mas sinceras felicitaciones!!!!!!! A disfrutar!!!!!! Disfrutad de cada Segundo de la final y la previa! pic.twitter.com/GuLVFVttIV — javier (@javimarti741) June 2, 2022