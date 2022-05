Laura Rivero (directora coro 'Químbara'): "No tengo pudor en escena porque tengo muy poca vergüenza"

Laura Rivero se despoja de tapujos y trapos para dar vida a la mítica obra ‘El nacimiento de Venus’, del renacentista Sandro Botticelli, en la sección más fresquita de ‘Diario del Carnaval’. Más que ‘pudor’ escénico, Rivero se siente segura, con ganas y muy arropada sobre las tablas del Falla por los suyos, y muy especialmente por sus hermanos, al frente del coro ‘Químbara’ (Luis Rivero), que esta noche actúa.

–Saliendo en un coro y entre tanta gente debe ser difícil sentirse desnuda sobre las tablas del teatro.

–Efectivamente es complicado. Nunca he tenido la sensación de sentirme desnuda en escena. Además, estoy muy bien acompañada de mis hermanos (Carmen y Luis), así que imposible.

–¿Tipo fresquito para este concurso a lo Venus o vais a sudar la gota gorda?

–Tipo a lo Venus, al contrario de lo que están haciendo el resto de agrupaciones. Nosotros, en cuanto se modificó la fecha del Carnaval lo cambiamos todo, hicimos una adaptación absoluta al Carnaval este tan raro que vamos a tener.

–¿Es usted una romántica? ¿Cree en el amor?

–Sí que creo en el amor y sí que soy una romántica.

–¿Qué le da más pudor a la hora de actuar?

–Sinceramente, yo es que tengo muy poca vergüenza, así que nunca me he sentido ridícula, no tengo pudor, en cualquier caso los nervios típicos de la actuación. Pero más que pudor, alrevés, disfruto siempre del momento.

–¿Se considera una mujer rebelde y revolucionaria como lo fue la pintura que usted protagoniza de Botticelli?

–Nunca me he sentido abanderada de nada ni de nadie, lo que sí me considero es una persona muy libre. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, sin dar explicaciones a nadie salvo a quien tengo que dárselas, y nunca me he sentido señalada.

–¿En qué aguas de las playas de Cádiz le gusta bañarse?

–En aguas de La Caleta, soy caletera.

–¿A quién no le gustaría encontrarse en una playa nudista?

–Muy probablemente a mi padre. Por lo demás, me da igual ver a cualquiera, tampoco me da pudor.

–¿En usted de tumbona o de las que está todo el día charlando en la orilla?

–Soy de las que están en la orilla de La Caleta charlando, siempre.

–De los coros en los que ha salido. ¿Cual inmortalizaría en un museo como obra de arte?

– ‘Vive, sueña, canta’ es mi favorito.

–¿Y qué es lo que no puede faltar de la modalidad del coro en el Museo del Carnaval?

–Las partituras del tango del Tío de la Tiza.