Miriam Ballesteros 'La loba' ('Las ratas'): "Lo de esta noche con mi coro y mi comparsa ha sido un regalo"

Míriam Ballesteros 'La loba' ha vivido una noche, cuanto menos, ajetreada. Las dos agrupaciones de las que forma parte, el coro 'Cádiz, el show' y la comparsa 'Las ratas', no solo han coincidido en esta segunda semifinal, sino que han actuado una detrás de otra. Y hasta con cameo de su padre, el Love y Jesús Bienvenido en uno de los cuplés del coro.

Un momento, unas horas, una noche que ha resultado "mágica" para la apasionada carnavalera. Reconoce que durante estos días le han cuestionado sobre cómo lo resolvería, pero donde "la gente veía un marronazo, yo he visto un regalazo, porque cantar con mi coro, con el que tantos años llevo y que me encanta, y seguidamente con Jesús, ha sido un regalo, no he estado estresada en ningún momento", ha confirmado.

La clave ha sido la disciplina, "he tenido ayuda lógicamente en camerinos, me han ayudado a maquillarme y vestirme, pero la disciplina, unida a la ilusión tan grande que yo tengo pues ha hecho el resto".

Y es que no se trata solo del doblete, sino de hacerlo con dos agrupaciones tan aplaudidas su coro y 'Las ratas', que una vez más ha firmado una noche de ensueño para los aficionados y sus propios integrantes. "Hemos vuelto con dos temas importantes, la sanidad, a la que siempre hay que cantar porque gracias a los sanitarios pues estamos aquí hoy día, y aunque se le cante continuamente, hay que mencionarlo cada año". Y un segundo pasodoble "a una verdad tan grande que cuenta Jesús, que la gente tiene que irse fuera de su ciudad, y su madre, que es Cádiz, la encuentra cada vez que viene hundida y rodeado de extraños, y la esencia de la gaditanía pues se van perdiendo". Reconoce la Loba que cada vez que Jesús trae una letra, "cada pasodoble encierra tanta sensibilidad y lo cuenta tan bonito que al final siempre nos vamos hacia él para abrazarlo, y es que me siento muy afortunada de poder cantar las letras que trae él".

De hecho se percibe en el aficionado unanimidad en la afinidad por su comparsa, "está teniendo mucha sensación y estamos como en una nube, tanto, que no tengo la impresión de estar en un concurso, vengo y lo disfruto mucho, lo doy todo, me olvido del jurado, y eso es lo bonito, venir sin esa presión, sentirlo de esa forma tan sana y sin ese veneno me hace sentir muy feliz".