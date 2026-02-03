Miguel Ángel Moreno (cuarteto '¡Que no vengan'!): "Hay un público de cuartos bastante bueno, ha sido un acierto poner las entradas en taquilla"

El autor del cuarteto '¡Que no vengan!', en estado de gracia desde hace unos años, sherpa de la expedición de Gago y compañía al Everest, se refería al público de cuartos, tradicionalmente tachado de frío tal y como esta agrupación dejó caer en su repertorio. "Este año hay un público de cuartos bastante bueno y creo que ha sido un acierto poner las entradas en taquilla, pues la gente está viniendo con muchas ganas. Lo he notado receptivo, que otras veces hemos tenido que trabajar más el pase a pico y pala", argumentó.

Añadía el letrista y músico de este grupo que cumple este año 20 carnavales como tal, que "esa es la actitud que debe tener el público. Aquí hay que venir a disfrutar, para juzgar está el jurado. Creo que deberíamos relajarnos un poco y disfrutar de todas las agrupaciones".

La ocupación del Everest y su paralelismo con el Concurso del Falla, masificado, continúa adelante. "Es nuestro punto de vista y nuestra forma de decirlo", apuntaba. En este pase de cuartos solo repitieron la última cuarteta del tema libre, 'Se rompió el Everest de tanto usarlo', lo que obliga al grupo a ensayar mucho para estrenarlo casi todo y sorprender. Y a su autor, a escribir con profusión. "Con esto de las redes sociales y de la televisión y el Youtube, con un concurso tan largo se van quemando los repertorios. Intentamos traer cosas frescas para enganchar en cada pase", destacó

Con la noche como estaba, el cuarteto hizo el pasacalles hasta el teatro "a la carrera y con paraguas cuando menos llovía", desde el Bar Nuestro de Cada Día, en la calle Rosa esquina con Jesús Nazareno, el antiguo 606 regentado por Carlos.