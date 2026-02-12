Final COAC 2026
Orden de actuación para la final del viernes
'Cogeslo Ice', de Benítez y Monano, en la Final de Romanceros 2026
'Cogeslo Ice', de Benítez y Monano, en la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa

Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos

Carnaval de Cádiz 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades

Germán Mesa

Cádiz, 12 de febrero 2026 - 22:02

La Final de Romanceros del Carnaval de Cádiz 2026 se disputa este jueves 12 de febrero en el Palacio de Congresos ante los cambios producidos por las diferentes suspensiones. Diez romanceros compiten por los premios tras superar alguna de las siete semifinales.

Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
1/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
2/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
3/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
4/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
5/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
6/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
7/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
8/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
9/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
10/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
11/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
12/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
13/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026
14/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
15/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
16/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
17/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
18/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
19/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
20/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
21/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
22/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
23/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
24/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
25/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
26/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
27/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
28/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
29/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
30/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
31/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
32/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
33/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
34/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
35/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
36/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
37/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
38/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
39/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
40/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
41/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
42/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
43/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
44/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
45/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
46/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
47/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
48/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
49/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
50/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
51/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
52/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
53/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
54/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa
Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos
55/55 Las mejores imágenes de la Final de Romanceros 2026 en el Palacio de Congresos / Germán Mesa

También te puede interesar

Lo último

stats