Mawi, el artista gaditano al que le lanzan cuchillos en 'Cádiz, el show': "Confío plenamente en la gente del coro"

"Muy contento, cada vez más contento". Asi estaba Mawi, artista gaditano que lleva dos años en el coro de Luis Rivero y que en 'Cádiz, el show' se luce como un gran maestro de ceremonias. "Todo el mundo tiene mucho miedo del pase de cuartos, pero para mí volver a repetir en el teatro, hacelo con esta gente maravillosa y dándote la oportunidad de explayarte de esta forma solo tengo palabras de agradecimiento".

El cantaor y bailaor flamenco se ha atrevido incluso a exponerse y ser el componente al que le lanzan cuchillos en el número que realizan en el popurrí, donde mezclan un mensaje crítico de la situación de Cádiz con este momento clásico de circo. ¿Pasas miedo?, le preguntamos. "Hombre un poquito asustado no te voy a decir que no, pero nada, confiado perfectamente en la gente profesional que hay en el coro, vamos que somos componentes del coro todos lo que hacemos esto, que no viene nadie de fuera. Y mírame la cara, ahora mismo estoy feliz, hemos ensayado mucho la verdad".

Mawi comenta que tiene un seguro firmado por si pasara alguna cosa, "así que si me cortan un dedo algún día, me pago una letra de la hipoteca de la casa", bromeaba tras el escenario. Él había salido varios años en agrupaciones infantiles y juveniles de la cantera, y ya lleva dos años con Luis Rivero para el que sólo tiene palabras de agradecimiento. "Yo me lo paso de escándalo.Y casi todos los gaditanos que nos dedicamos al flamenco en la mayoría venimos del carnaval".

Y como buen aficionado al Carnaval está disfrutando de la competencia en la momdalidad. "Yo creo que todo los coros este año han subido todo un escalón en su categoría y en su estilo y a mí me gusta todo muchísimo".

El gaditano comenzó su prendizaje en el mundo del flamenco, cantando y bailando desde muy temprana edad por teatros y festivales. Amplió sus estudios en danza clásica, contemporánea e interpretación en la escuela de Charo Cruz, de la mano de primeras figuras como Javier Latorre, Antonio Canales, Farruquito y Rocío Molina entre otros. Ha recorrido festivales flamencos de las ciudades europeas más importantes junto al Patronato de Turismo de Andalucía y ha sido profesor de baile flamenco en diferentes países como Japón, Alemania o Francia.