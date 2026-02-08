María se hace cuartetera con Blanca Puente en 'Crónica de una muerte más que anunciada' en el COAC 2026

La Virgen María ha debutado en semifinales. Sin duda, una de las protagonistas de la historia no podía faltar en esta 'Crónica de una muerte más que anunciada', que este domingo ha visto nacer a una cuartetera, Blanca Puente.

"Estoy muy contenta por el pase, hemos disfrutado un montón de la tablas, todos los chistes han entrado, no sé, es que ha sido una pasada como ha estado el público con nosotros", apuntaba la gaditana, que debutaba en el concurso. Blanca sabe lo que es hacer un romancero -que lo comparte con Antonio Labajo, Jesucristo- "pero nunca hemos ido tan ensayados y aquí nos hemos hartado".

Aunque es actriz profesional y sabe lo que es salir a un escenario, todo ha sido diferente. Cree que los códigos del Carnaval y del concurso son "totalmente distintos". "Hay que enfrentar al público de otra manera. Es verdad que algunos trucos me han servido para no ponerme tan nerviosa, para intentar concentrarme en el texto y no perderme, pero esto es muy díficil. Es un público que te atrapa, el Falla te absorbe, ha sido una sensación rara".

¿Vendrás a la resurreción de tu hijo?, le preguntamos. "Habrá que verlo, a ver qué pasa. Antonio tiene ganas de resucitar", añadía entre bromas. "Hombre no está bonito estar muerto", entraba en la conversación el Jesucristo. "Aunque todavía me quedan más de tres días".

La Virgen María reparte croquetas en el calvario. / Miguel Gómez

El papel de María ha servido para introducir la voz y visión femenina al cuarteto, un nuevo grupo en el que también hemos podido ver en preliminares a Koki Sánhaz como Dios y este domingo, junto a Blanca, a la presentadora Miriam Peralta en el mismo papel de padre del protagonista.