Laura Rivero, coro ADN: "Hay que seguir denunciando la violencia machista y tenemos la suerte de tener este altavoz"

"Dsfrutando muchísimo". Así ha visto Laura Rivero, directora de ADN, a su coro en el pase de cuartos de final. " Siempre el pase de preliminar es más tenso y creo, bueno y yo personalmente, que el coro ha disfrutado y me lo he pasado bien".

Laura se mostraba especialmente orgullosa de poder a volver a denunciar el maltrato a la mujer en uno de los tangos. "A lo mejor el espectador estará cansado de escuchar estas letras, pero de verdad les pido que no se cansen. Hay que seguir mientras haya una sola mujer manchada por la violencia machista y nosotros tenemos la gran suerte de poder hacer esta denuncia social con el altavoz que nos regala Cádiz", manifestaba la corista gaditana. "Qué menos que aportar nuestro granito de arena y apoyar a esa mujer y decirle que sabamos que nos fácil pero que se puede y que hay gente que te puede ayudar", añadía

Una vez metidos de llenos en la competición, la directora del coro que escribe su hermano Luis y Moreno Gandul cree que "la modalidad está de enhorabuena". "Somos 22 coros los que estamos este año en la calle, que había muchísimo tiempo que no pasaba, y a mayor número pues también mayor competencia", comentaba. "Pero nosotros vamos a pelearlo y lucharlo y arañar todo lo que podamos", comentaba sobre las intenciones en el certamen. "Yo espero que estemos ahí pero bueno eso nunca se sabe, y nosotros vamos a poner todo de nuestra parte".