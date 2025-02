Kike Remolino: "El Carnaval que se debe poner de moda es cantar a temas que de verdad importan"

Enrique García Rosado 'Kike Remolino' ha firmado otro pase heavy con su chirigota 'Los butaneros'. Si en preliminares se metió en el público en el bolsillo, su actuación de cuartos le mantienen los ánimos intactos en esta pelea por los mejores puestos de la modalidad. "Queríamos mantener las expectativas del primer día, y no sé si hasta lo hemos sobrepasado, no me lo esperaba, la gente se ha portado de categoría y ha reaccionado estupendamente".

Reconoce el autor de la agrupación junto a Javi García 'el ojo' que venían dispuestos y con ganas de soltar las letras potentes de esta noche, a un tema tan pocas veces tocado como el vientre de alquiler, y a la barbarie de Palestina que ha trasladado a Cádiz, a la explosión del 47, para visibilizar la tremenda situación ante la que el mundo entero mira hacia otro lado. "Javi y yo barajamos los temas, y vino un día con la lucecita encendida, pues se le ocurrió acercar el tema de Palestina relacionándolo con la explosión de Cádiz, que es de las desgracias que más nos ha marcado, es una de las heridas que perdura en Cádiz, y eso fue una noche, un día, y acercarle a la gente este suceso para que se de cuenta que allí lo pasan todos los días me pareció una idea genial". Temas que tocan con la sensación de haber "madurado, pues nos creemos que somos el ombligo del mundo cuando llega el concurso y hay letras como las dos que hemos soltado que trata problemáticas que son mucho más importantes, y este es el carnaval de Cádiz que se debe poner de moda", dice a hilo de los temas sociales que trascienden a la propia fiesta y al Carnaval.

Esto sin contar con los remates de los cuples, "cada vez más heavy", con los que pegaron muy fuerte en preliminares, y con los que no han decepcionado en cuartos, perpetuando el chiste del squirting, por el que "mi padre me ha preguntado, mucha gente lo ha descubierto, y les he dicho que indaguen", bromea al final, tras cerrar un gran pase en esta fase del concurso, al que Remolino regresa tras varios años de ausencia.