La presidenta del jurado del COAC 2025, sobre la chirigota negacionista 'Abre los ojos': "Fue tenso. Ahí se veía que no había ensayo"

La participación de la chirigota negacionista 'Abre los ojos' no pasó desapercibida en el último COAC 2025. Días después de la finalización del Carnaval de Cádiz, aún da que hablar la surrealista actuación de esta agrupación. La presidenta del jurado del último COAC, Anabel Balboa, estuvo en el programa 'Haciendo tipo' de Onda Cádiz repasando todo lo que supuso la última edición. Una parte de su resumen se centró en la descalificación de 'Abre los ojos'. "Fue tenso", reconoció Balboa cuando le tocó narrar el paso de este grupo por el escenario.

"Cuando esa agrupación empieza a desarrollar la presentación, el público le empieza a escuchar. No hay en ningún momento un rechazo por parte de nadie", recordó. Además, considera que una vez que la gente comprende que lo que escucha está falto de calidad y no se escucha bien por mala afinación, se inicia la réplica por parte de los espectadores. "Más que abucheo, lo que vi fue la respuesta de la gente en Cádiz que es la guasa, la carga, la ironía y el cantar por encima de ellos", sostuvo en la entrevista con Mirian Peralta y Kike Miranda.

Los cánticos y gritos para evitar que se oyera esta agrupación dificultaron su evaluación al completo, tal como reconoce la propia presidenta del jurado. Para su gusto, "el público estuvo de diez, no insultaron ni hubo agresión". También cuenta que para ella mismo fue una "situación violenta" porque llegó a pensar que habría familiares y amigos presenciando el fallido pase. A su vez, relata cómo vio la marcha del guitarra antes de que terminara la chirigota, otro indicativo del esperpento sobre las tablas.

Chirigota, Abre los ojos - Preliminares

"Ahí se veía que no había ensayo", concluyó Balboa. Al llegar a casa, a sabiendas de que en el teatro había sido imposible de ver, se puso en su tablet a revisar la actuación. "Llegué a casa y digo 'aquí debe de haber algo raro'. No me sonaba ni la disposición de ellos mismos. Cogí la tablet y empecé a rebobinar, adelantar y ampliar. Efectivamente, había una chica de malva que iba de un lado a otro en segunda fila y empezó a cantar en diferentes momentos", contó.

Estos momentos fueron determinantes para la descalificación, "hubo que hacerla después, porque allí fue imposible". Asimismo, quiso matizar que "si no hubiese podido verla en la tablet, no hubiera habido descalificación". Y añadió "la descalificación no es por los temas que proyectaban, aquí no hay censura". Eso sí, la valoración que pudieron hacer fue baja. En cuanto a la petición popular de bajada de telón que circuló por redes sociales, Anabel Balboa aclaró que no es una competencia del jurado.

Las razones de la descalificación de la chirigota negacionista en el COAC 2025

El comunicado que emitió el jurado unos días después de la actuación señala que se excedió el número máximo de componentes en los minutos 4'16'', 6'11'', 7'01'', 8',30'', 8',42'', 8'50'', 9'46'', 12'15'', 12'17', 12'20'', 12'25'', 13'13'', 16'24'' actuando en todas ellas una persona inscrita como figurante. Un minutaje que se pudo obtener gracias al visionado posterior en la tablet, tal como confesó la presidenta del jurado. En este caso se incumplieron los artículos los artículos 7 y 27.1.3 del reglamento. En esta agrupación también llegó a actuar Óscar Terol, actor y cómico vasco que realizó una especie de introducción para presentar a la chirigota sobre las tablas del Falla.