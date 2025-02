El actor Óscar Terol, integrante de la chirigota negacionista: "Pido disculpas a la gente del Carnaval de Cádiz"

Cádiz/Tras "un día complicado" y con el ánimo de dar contexto a su participación en "el espectáculo bochornoso" que se vivió la noche del domingo en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, el actor vasco Óscar Terol ha explicado su implicación con la chirigota negacionista que en la undécima sesión preliminar pisó las tablas del Gran Teatro Falla y, sobre todo, ha pedido perdón por dicha actuación.

"Pido disculpas a la gente del Carnaval de Cádiz por el espectáculo bochornoso a nivel estético y artístico, no pido disulpa por tener las ideas que tengo, algunas coinciden con el mensaje de las canciones, otras no; pero creo que cualquier idea se puede defender dentro del marco del humor y del arte, yo lo hago en mis espectáculos, digo lo que pienso, pero, sobre todo, primero procuro entretener y divertir. Y ayer no había ninguna intención de entretener y divertir a la gente, sino de lanzar un mensaje árido, pornográfico y para intentar concienciar, que para mí es un error porque no se conciencia a base de hostias", ha relatado en un vídeo que ha difundido en sus redes sociales el intérprete reconocible por el programa Vaya semanita y la serie Allí abajo.

En este comunicado, el actor llega a confensar que no conoció en persona a los miembros de la chirigota "hasta tres horas antes" de subir a escena, que le pasaron el repertorio del que sólo se aprendió "una canción" y que vio venir "el desastre" desde que pisó camerinos del Gran Teatro Falla "pero me ilusioné por estar en la meca del ingenio y del humor". "Estaba ciego por la ilusión de estar dentro de las tripas del Teatro Falla", dice.

"Hace unos meses una persona me entrevistó por Instagram y me invitó a participar en una chirigota alternativa en el Carnaval y para mí que me dedico al humor, las palabras chirigota, Cádiz y Carnaval... Me ilusioné, se me nubló la vista", asegura Terol que esperaba que el repertorio que le enviaron desde la agrupación "estuviera envuelto en un gran espectáculo, que hubiera un componente artístico que envolviera todo eso".

En este contexto, el actor reconoce que desde el primer momento que vio a sus compañeros se percató de que dicho aliciente artístico no existía -"los disfraces eran en precario, de supermercado, veías al resto de agrupaciones del teatro y pensabas, esto es otra cosa"- y que tampoco eran "adecuadas" las imagenes que proyectaba la chirigota mientras actuaba -"más de video de instagram o de mensaje publicitario"- Por tando, Terol entiende que el público "capta toda esa falta de intención artística y estética y empieza el abucheo y, con razón del público", acepta exceptuando "algunas palabras e insultos fuera de lugar".

Fue una experiencia "durísima" de la que el cómico, al menos, dice haber aprendido "mucho". "Sobre todo a pedir más información o que decir no en el último momento también se puede", se reconviene volviendo a pedir disculpas "a todas las personas que ha decepcionado", entre ellas, a él mismo, y pedir como contraprestación "que baje el nivel de los insultos" que está recibiendo por su participación en esta propuesta supuestamente carnavalera. "No hace falta recordarnos lo mal que lo hicimos, yo lo sé, y no creo que haya que ser crueles ni sádicos, soy consciente del error cometido".

"Me encantaría que un día pueda actuar en Cádiz para que viéseis lo que hago en un escenario y curar esta herida que se me ha abierto, que es complicada, y esta sensación de haber maltratado o profanado un templo, una sensación extraña que tengo y que no había tenido nunca en el plano artístico. Ayer no se acertó", cierra su declaración que corona con un "Viva el Carnaval, viva Cádiz y sigamos viviendo".