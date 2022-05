El jurado del COAC 2022 habla ahora de "pérdida de confianza" en el vocal apartado

El jurado oficial del COAC 2022 ha lanzado esta noche un comunicado en el que cambian la versión ofrecida hasta el momento sobre los últimos cambios conocidos entre sus miembros, apuntado ahora a la "pérdida de confianza".

"Diego Manuel Cornejo García ha causado baja como miembro del jurado motivada por la pérdida de confianza de la presidencia al haber adoptado actitudes inapropiadas que causaron malestar desde el primer momento en el seno del jurado, hasta llegar al extremo de efectuar unas inoportunas declaraciones en redes sociales que podrán poner en entredicho la imparcialidad del jurado del COAC 2022", manifiesta la nota que han hecho llegar a los medios de comunicación.

La noche del sábado 'Diario del Carnaval' preguntó por estas modificaciones, señalando primero a que era una baja por covid y luego una indisposición, aunque finalmente señalan a esta "falta de confianza" por sus declaraciones en redes.

"Las funciones de este vocal han sido asumidas por dos vocales, de chirigotas y cuartetos, propuestos y admitidos en su día por la Delegación de Cultura y Fiestas como suplentes", confirman. Son Francisco Javier Ramírez 'Chato' e Inma Serrano, afectada por el síndrome del Covid persistente, el equipo presidido por Ana Barceló destaca su compromiso "desde el primer momento" con el jurado y su labor.

La versión de Diego Cornejo

Por su parte, Diego Cornejo ha explicado en sus redes sociales que hace unos días en Facebook alabó el trabajo de RAS Artesanos con la chirigota ‘Los caraduras de Cai’. “Sin darme cuenta que la publicación se refería al trabajo que han hecho para una chirigota, la del Sheriff, y esto se malinterpreta y se cree que estaba dando ánimos directamente a esa agrupación. Me comunican que no puedo ser jurado por ello y se me invita a seguir yendo al teatro. Ayer –por el sábado– se me dice que tampoco puedo entrar. Ha sido, sin duda, un fallo el mío. Sin maldad y sin intención de enaltecer a ninguna agrupación”.