Jesús Gómez ('El patriota'): "Representar a Blas Infante merece mucho respeto y nos ha salido bien la apuesta"

La comparsa de Alcalá de Guadaíra 'El patriota' ha hecho historia en el Carnaval de Cádiz con su homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza. Es la primera comparsa de la provincia de Sevilla en alcanzar la gran final del Concurso del Falla, procedente de un pueblo muy carnavalero. Uno de sus autores, Jesús Gómez, que comparte la letra con Fran Ramos, comentaba esta mañana que "esto ha sido una bomba. Nos ha felicitado la alcaldesa, los otros grupos políticos... todo el mundo. Está el pueblo revolucionado y lo está disfrutando muchísimo".

"Había mucha gente incluso de Cádiz, conocida, que decían que estábamos para ir a la final. Y nosotros fuimos notando que la comparsa cuajaba a medida que avanzaba el concurso. Teníamos esa esperanza y al final nos hemos llevado la gran alegría", añadía el coplero. La comparsa escuchó el fallo en su local de ensayo "junto a nuestras familias, y hubo alguno que acabó rodando por el suelo".

Gómez apuntaba que la idea de 'El patriota' "yo la tenía en la cabeza hace tiempo. Es arriesgada porque o te sale bien o no se entiende y ha calado bien con un mensaje entrañable. Representar a Blas Infante merece mucho respeto y nos ha salido bien la apuesta".

De cara al viernes, el autor alcalareño señala que "ahora queremos disfrutar mucho de la final y hacer una buena actuación. No tenemos que meter letras nuevas porque ya está todo ensayado. Daremos hoy un buen repaso al repertorio".

El éxito de un pueblo "que tiene pasión por el Carnaval de Cádiz"

Jesús Gómez era el director de aquella comparsa de Tocina que tan bien lo hizo durante varios años, alcanzando las semifinales, en la que había muchos alcalareños que ahora forman parte de 'El patriota'. "De aquella comparsa estamos ocho en esta", indica. La más alta clasificación de una comparsa sevillana en el COAC la obtuvo Javi Cuevas con 'Los carnavalitos' en el año 2006, llegando al séptimo puesto de la clasificación. 'El patriota' ha pulverizado ese récord.

El Carnaval se vive con intensidad en Alcalá de Guadaíra. Este año han venido al Falla ocho grupos, cinco de adultos (cuatro comparsas y una chirigota) y tres de la cantera. "La Escuela de Carnaval de Alcalá tiene 300 niños, este pueblo tiene pasión por el Carnaval de Cádiz", destacaba Jesús Gómez.

Y en la final habrá tres autores de esta localidad. El mismo Gómez, su compadre Juanma Moreno Gandul, músico de 'El patriota' y autor también con Luis Rivero del coro 'ADN' (doblete en la final), y Pablo de la Prida, "amigo de la familia", que se ha unido este año a El Bizcocho para sacar la chirigota 'Ssshhhhh'.