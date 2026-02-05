Jesús Bienvenido ('DSAS3'): "Quería que Manu Sánchez sintiera nuestro abrazo y que supiera lo orgulloso que estamos de que sea pregonero"

La comparsa de Jesús Bienvenido 'DSAS3' ha vuelto a protagonizar un pase de altura, con dos letras de pasodoble que han arrancado el potente aplauso del público. Un precioso homenaje hilado desde las bondades de la sanidad pública al pregonero del Carnaval de Cádiz, Manu Sánchez, que fue a saludarlo tras la actuación, y el contundente alegato contra el discurso antidemocrático que lanzó en redes el torero Fran Rivera, a la par que alababa la gestión de Donald Trump.

Del pregonero, ha confesado que "es consciente de lo que lo mucho que lo quiere la gente y quería que sintiera por nuestra parte el abrazo y ese cariño que le tenemos, y lo orgullosoque estamos de que él sea nuestro pregonero". Y qué mejor manera de hacerlo, que traer esa temática transversal al tipo de la comparsa de este año, así como a toda su trayectoria comparsista básicamente, pues siempre hace un alegato a favor de la sanidad pública. "Quería agradecerle con una plegaria a la sanidad pública que nos lo haya devuelto y que lo tengamos aquí entre nosotros gracias a un derecho tan importante como es la sanidad".

Y tan importante como cantarle a este derecho es utilizar el altavoz del concurso para afear los comportamientos y discursos que atentan contra los valores de la democracia, como el de Rivera "pues yo creo que incitar a que se rompa la democracia y a que venga la gente aquí a saquearnos me parece que es muy denunciable, ¿no? Hay una responsabilidad ahí, que por muy torero que sea, debería de asumir todo el que lo haga", ha puntualizado el autor. Porque, añade, "yo creo que nos pone en peligro a todos y a todas, y este quién esté gobernando lo hemos elegido democráticamente y, por supuesto, la democracia consiste en eso, no en que venga nadie a arreglar nada. Ya lo arreglamos nosotros, que sabemos, ¿no? No sabemos torear, pero sí de qué va la democracia".

Un personaje político, Trump, que también se ha colado en la tanda de cuplés, en relación a "que la gente, tú sabes, no todo el mundo, pero hay gente como Trump, sí Trump, que con la edad se vuelve loca, que se creen los reyes del mundo, como vemos en la tele, ¿no?", ha comentado con arte.

Una comparsa con un repertorio que va en volandas, "y lo estamos disfrutando mucho, que para mí, que me cuesta tanto decidirme hacer carnaval para aparacar otras muchas cosas, pues no puedo pedir más que disfrutar, y lo estamos haciendo todos, mis compañeros y compañeras, está siendo una maravilla, y somos concientes de que esa es nuestra parcela, es lo que nos toca y donde está nuestro disfrute". En definitiva, concluye Bienvenido, "si encima la gente lo acoge de esta manera y hace suyo el mensaje, pues como bien dices, nos lleva en volandas".