Jesús Bienvenido canta a Grazalema en el COAC 2026: "Tiraremos de tu carro hasta que salga del barro cada pueblo de la Sierra"

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', ha querido acordarse en este pase de semifinales de Grazalema, en especial, pero tambien hace mención a todos los pueblos de la Sierra de Cádiz que se han visto afectados por las borrascas Leonardo y Marta que sucedieron a principios del mes de ferbero.

Haciendo memoria de esos recuerdos de juventud, el autor ha ido desgranando cómo eran aquellas escapadas a Grazalema, donde siempre le acompañaba su guitarra y era bienvenido por su gente. Ese trayecto en autobús ha servido para rendirle su mayor solidaridad a los pueblos de la Sierra de Cádiz que atraviesan su peor momento después de que las tormetas y borrascas causaran graves estragos en diferentes municipios.

Las lluvias torrenciales han provocado el desalojo completo de la localidad de Grazalema por temor a hidrosismos y corrimientos de tierras, Ubrique también ha sido uno de los municipios afectados por las lluvias y es que las trombas de agua inundaban sus calles e impedían que la vida se desarrollase con normalidad. "Que puedas salir del dolor poco a poco y puedas volver a tus casitas blancas y a tu dulce olor a leña", refleja Bienvenido en el pasodoble.

La saturación del suelo también ha provocado que el barro se apodere de la mayor parte de las zonas más rurales dificultando que los animales pudieran ser evacuados y cortando caminos. Con un mensaje claro y potente se compromete a involucrarse con la salida adelante de estas localidades. "Tiraremos de tu carro hasta que salgan del barro cada pueblo de la Sierra", remata de manera muy acertada la comparsa.

Jesús Bienvenido comprometido con la provincia

Este autor de carnaval no suele dejar indiferente a nadie porque no teme posicionarse firmemente ante los temas que considera injustos y en este caso, su primer pasodoble de la semifinal, quiso acordarse de todos los vecinos gaditanos que están viviendo momentos difíciles en estos momentos debido a causas naturales.

"La verdad es que yo creo que como le ha ocurrido a todo el mundo, cuando estaba viendo las noticias, se me rompió el corazón. Porque todos tenemos esa vivencia común, esos recuerdos en la memoria, y me pareció muy bonito partir desde ahí y acercar a la gente a esa vivencia, por visibilizarlo de una manera cercana", afirmaba.

Este pasodoble de poderosa actualidad ha sido uno de los que el grupo ha metido de última hora, así lo aseguraba el propio autor. "En tres o cuatro días, porque hay pasodobles que son más sencillos que otros, y no nos ha costado tanto", explicaba.

La comparsa mira ya a la Final que se celebrará el próximo viernes 13 de febrero en el Gran Teatro Falla y que podría alzarlo, de de nuevo con el primer premio en la modalidad de comparsa. DSAS3 será la última comparsa en actuar y cerrá la sesión alrededor de las 06:30.