Javi Bohórquez (comparsa 'El desguace'): "Le hemos dado una catea a Pedro Sánchez por hacer políticas de izquierdas solo cuando le fuerzan los partidos que le acompañan"

Javi Bohórquez, director, salía de cantar con su comparsa 'El desguace' apuntando que "con los cuartos empieza el concurso. Hemos tenido tiempo para escuchar nuestro pase de preselección y saber qué podíamos mejorar y limarlo tres semanas. Porque cantar el primer día es un inconveniente, pero luego son buenas las tres semanas para trabajar".

Habló del primer pasodoble, "al desguace de la vida, una letra que creo que es original desde el punto de vista de cómo se desmorona la familia hasta que te quedas con tu compañera de siempre".

En el segundo hubo un toque a Pedro Sánchez. "Somos principalmente de izquierdas en la comparsa, pero hemos hecho un enfoque desde una entrevista de trabajo, dándole una catea al presidente del Gobierno por no hacer políticas de izquierdas, solo lo hace cuando le fuerzan los partidos que le acompañan", explicó.

Tras la segunda actuación de esta comparsa que firman El Chapa y Raúl Cabrera, Bohórquez lo tenía claro: "A seguir y a vez qué nos depara el concurso".