Todas las imágenes de la Gran Final Infantil del COAC 2026

La Gran Final del COAC 2026 en su categoría infantil ha tenido lugar este 12 de febrero en el Gran Teatro Falla, una jornada donde también ha tenido lugar el pregón infantil en la plaza de San Antonio y la final de Romanceros en el Palacio de Congresos.
1/23Chirigota Mi modelo... de chirigota/Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
2/23Chirigota Mi modelo... de chirigota/Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
3/23Comparsa El Hilo Rojo/Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
4/23Comparsa El Hilo Rojo/Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
5/23Comparsa El Hilo Rojo/Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
6/23Chirigota Los Pieles rojas de La Caleta/REYNAFOTOGRAFO
7/23Chirigota Los Pieles rojas de La Caleta/REYNAFOTOGRAFO
8/23Chirigota Las peloteras/Reyna
9/23Chirigota Las peloteras/Reyna
10/23Cuarteto Esto está manga por hombro/Reyna
11/23Comparsa Las Marmotas/Reyna
12/23Comparsa Las Marmotas/Reyna
13/23Comparsa Las guasnías/Reyna
14/23Comparsa Las guasnías/Reyna
15/23Comparsa Las guasnías/Reyna
16/23Chirigota La chirigota de la isla/Reyna
17/23Chirigota La chirigota de la isla/Reyna
18/23Cuarteto ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’/Reyna