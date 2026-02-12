Todas las imágenes de la Gran Final Infantil del COAC 2026

Final COAC 2026
Orden de actuación para la final del viernes
Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)

12 de febrero 2026 - 23:25

La Gran Final del COAC 2026 en su categoría infantil ha tenido lugar este 12 de febrero en el Gran Teatro Falla, una jornada donde también ha tenido lugar el pregón infantil en la plaza de San Antonio y la final de Romanceros en el Palacio de Congresos.

Chirigota Mi modelo... de chirigota
1/23 Chirigota Mi modelo... de chirigota / Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
Chirigota Mi modelo... de chirigota
2/23 Chirigota Mi modelo... de chirigota / Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
Comparsa El Hilo Rojo
3/23 Comparsa El Hilo Rojo / Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
Comparsa El Hilo Rojo
4/23 Comparsa El Hilo Rojo / Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
Comparsa El Hilo Rojo
5/23 Comparsa El Hilo Rojo / Reyna (Ayuntamiento de Cádiz)
Chirigota Los Pieles rojas de La Caleta
6/23 Chirigota Los Pieles rojas de La Caleta / REYNAFOTOGRAFO
Chirigota Los Pieles rojas de La Caleta
7/23 Chirigota Los Pieles rojas de La Caleta / REYNAFOTOGRAFO
Chirigota Las peloteras
8/23 Chirigota Las peloteras / Reyna
Chirigota Las peloteras
9/23 Chirigota Las peloteras / Reyna
Cuarteto Esto está manga por hombro
10/23 Cuarteto Esto está manga por hombro / Reyna
Comparsa Las Marmotas
11/23 Comparsa Las Marmotas / Reyna
Comparsa Las Marmotas
12/23 Comparsa Las Marmotas / Reyna
Comparsa Las guasnías
13/23 Comparsa Las guasnías / Reyna
Comparsa Las guasnías
14/23 Comparsa Las guasnías / Reyna
Comparsa Las guasnías
15/23 Comparsa Las guasnías / Reyna
Chirigota La chirigota de la isla
16/23 Chirigota La chirigota de la isla / Reyna
Chirigota La chirigota de la isla
17/23 Chirigota La chirigota de la isla / Reyna
Cuarteto ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’
18/23 Cuarteto ‘Academia de baile: Aprende con Joselito y sus tres modelitos’ / Reyna
Cuarteto La familia Fallans
19/23 Cuarteto La familia Fallans / Reyna
Cuarteto La Familia Fallans
20/23 Cuarteto La Familia Fallans / Reyna
Comparsa Las traviesas
21/23 Comparsa Las traviesas / Reyna
Comparsa Las traviesas
22/23 Comparsa Las traviesas / Reyna
Comparsa Las traviesas
23/23 Comparsa Las traviesas / Reyna

